نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات الناقلة لمباراة إشبيلية ضد لاس بالماس في الدوري الإسباني 2023-2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفصلنا ساعات قليلة عن انطلاق فعاليات مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية ضد لاس بالماس، في اللقاء المقرر إقامته مساء اليوم الأحد في إطار منافسات الليجا.

موعد مباراة إشبيلية ضد لاس بالماس

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية، لمواجهة نظيره نادي لاس بالماس، في إطار منافسات الجولة الخامسة من مباريات الدوري الإسباني الممتاز موسم 2023-2024.

وتقام أحداث مباراة إشبيلية ضد لاس بالماس، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة إشبيلية ضد لاس بالماس

وتنقل أحداث مباراة إشبيلية ضد لاس بالماس، عبر شاشة قناة بي إن سبورتس القطرية، والتي تعد الناقل الحصري والوحيد لاحداث مباريات بطولة الدوري الإسباني.

تردد قناة بين سبورت 1 الرياضية

التردد (ميجا هرتز):11013

معدّل استقطاب الموجة: أفقي

معدّل الترميز: 27500

معدّل تصحيح الخطأ: 2/3

إشارة ارسال البث:DVB-S2

معدّل تردد الموجة: 8PSK

قناة بين سبورت 2 الرياضية

التردد (ميجا هرتز): 11054

معدّل استقطاب الموجة: أفقي

معدّل الترميز: 27500

معدّل تصحيح الخطأ: 2/3

إشارة ارسال البث: DVB-S2

معدّل تردد الموجة: 8PSK

موقف الفريقين من جدول ترتيب الدوري الإسباني

ويحتل فريق إشبيلية، المركز العشرون والأخير، في جدول ترتيب أندية الدوري الإسباني الممتاز، برصيد صفر من النقاط بعد خوض مباراتين فقط.

وعلى الجانب الآخر، يتواجد فريق لاس بالماس، في المركز الثامن عشر من جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، برصيد نقطتين فقط، حصل عليهم من خلال أربع مواجهات تمكن من تحقيق التعادل في اثنين وخسر في مثلهما.