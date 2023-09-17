انت الان تتابع خبر سألوا نجيب ساويرس أيهما أغنى أنت أم محمد صلاح؟!! فأجاب بدون تردد وصدم الجمهور!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - حضر رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس كضيف في برنامج "حضرة المواطن" الذي يُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" وتحدث عن علاقته بالنجم المصري محمد صلاح.

أكد نجيب ساويرس أنه يحتفظ بعلاقة وطيدة بنجم نادي ليفربول محمد صلاح، مشيرًا إلى أنه يعرفه جيدًا. وقال: "محمد صلاح شخصية استثنائية، فهو خلاق ورائع ويحترم دينه ووطنه، بالإضافة إلى تواضعه وذكائه".

وعلى الرغم من ذلك، رفض الملياردير نجيب ساويرس التعليق على احتمالية انتقال محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، إلى نادي الاتحاد السعودي.

وأوضح ساويرس خلال مقابلة تلفزيونية أنه لا يرغب في التعليق على هذا الأمر بسبب الحساسية الكبيرة المرتبطة به، وأشاد بمحمد صلاح وذكائه وأخلاقه الرفيعة.

وأضاف: "اتخاذ قرار مثل هذا ليس سهلاً. لا أرغب في التعليق حتى لا يشعر الأشقاء في السعودية بالاستياء ويعتقدوا أننا لا نرغب في أن يذهب صلاح إلى هناك".

وفيما يتعلق بالمقارنة التي يقوم بها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي بين ثروة محمد صلاح ونجيب ساويرس ومن هما الأغنى، قال نجيب: "بالطبع أنا الأغنى. كل شخص يتمتع بما منحه الله، وهذه المقارنة ليس لها أي معنى".