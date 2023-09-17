تعرف على ترددات القنوات الناقلة لـ "اسمي فرح"

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصا من دوت الخليج الفني، التسهيل على متابعيه والجمهور الذي يبحث بشكل مستمر على حلقات المسلسل التركي “اسمي فرح”، ننشر ترددات القنوات الناقلة للمسلسل، الذي استطاع في وقت قصير بحشد قاعدة جماهيرية كبيره من المشاهدين وعشاق الدراما التركية، في تركيا وبعض الدول العربية ايضًا، وذلك لقوه احداثه والتشويق الذي يعيشه الجمهور ومتابعي المسلسل بستمرار.

تردد قنوات مسلسلات تركية 2023



تردد قناة show tv مسلسلات تركية التردد: 12209 _معدل الترميز: 27500 _الاستقطاب: رأسي _تصحيح الخطأ: 4\3



قناة CRT DRAMA مسلسلات تركية التردد: 12226 معدل الترميز:27500 _الاستقطاب: رأسي _معامل تصحيح الخطأ: 6\5.



تردد قناة TRT مسلسلات تركية التردد: 11257 معدل الترميز: 27500 _الاستقطاب: أفقي _تصحيح الخطأ: 6\5.



قناة حريم السلطان التردد: 11116 معدل الترميز: 27500 _الاستقطاب: أفقي _تصحيح الخطأ: 4\3.

قصة مسلسل اسمي فرح



تدور الأحداث حول فرح وهي امرأة إيرانية تبلغ من العمر 28 عامًا تفر من إيران إلى فرنسا ثم اضطرت للتوقف في اسطنبول حتى بدأت أن تعيش كـ هاربة، يعاني ابنها من مرض نادر، على الرغم من حصولها على تعليم طبي تعمل فرح بشكل غير قانوني كعاملة نظافة هدف فرح في الحياة هو أن يتمتع ابنها بصحة جيدة وتريد الذهاب لفرنسا

لكن عالم فرح انقلب رأسا على عقب بين عشية وضحاها عندما تشاهد جريمة قتلارتكبتها المافيا في مكان اذهب لتنظيفه وتلتقي بطاهر (إنجين أكيوريك). فرح، على حساب حياتها والمافيا تريد قتلها وهذه المهمة تكلف لطاهر وتتوالى الأحداث.

أبطال مسلسل اسمي فرح

يشارك في بطولته: إنجين أكيوريك Engin Akyürek، ديميت أوزدمير Demet Özdemi، ميرت دوغان Mert Dogan، فرات تانيس Firat Tanis، أوكتاي تشوبوك Oktay Çubuk، علي سورمالي Ali Sürmeli، ليل بشار Lale Basar، مصطفى افكران Mustafa Avkiran، ألبر توريدي Alper Türedi، سنان كارا Senan Kara، دريا بينار أك Derya Pinar Ak، وإخراج رجائي كاراجوز Recai Karagöz، ومن إنتاج O3 Medya.

نبذة عن بطل المسلسل إنجين أكيوريك

إنجين أكيوريك (بالتركية: Engin Akyürek)‏ ممثل وكاتب تركي ولد في 12 من أكتوبر 1981 بمدينة أنقرة بتركيا. استطاع أن يكون في عداد النجوم الأوائل في تركيا رغم أن حصيلته الفنية لا تحتوي على الكثير من الأعمال. حصل على العديد من الجوائز من ضمنها جائزة سيول للدراما العالمية وثلاث جوائز لأفضل مسلسلات، وجائزة الفراشة الذهبية بالإضافة لجائزة مهرجان ازمير الدولي للأفلام.