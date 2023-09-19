تردد القنوات الناقلة لمباراة النصر السعودي ضد برسبوليس الإيراني في دوري أبطال أسيا

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث العديد من متابعي ومحبي كرة القدم السعودية، عبر محركات البحث جوجل عن تردد القنوات الناقلة لمباراة النصر السعودي ضد نظيره برسبوليس الإيراني في دوري أبطال أسيا 2023-2024.

تردد القنوات الناقلة لمباراة النصر السعودي ضد برسبوليس الإيراني

تذاع أحداث مباراة النصر السعودي ضد برسبوليس الإيراني عبر كل من:

بين سبورتس 1 القطرية بتعليق عامر الخوذيري

الكأس 9 بتعليق سمير المعيرفي

SSC sport 1 السعودية بتعليق عبدالله الغامدي

SSC Extra 1 بتعليق نور الدين على

دبي الرياضية 1 بتعليق أحمد العبدلي.

تردد قناة بي ان سبورت beIN Sports Premium 1 الجديد 2023 نايل سات

تردد القناة: 11013.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/2.

تردد قناة بي ان سبورت beIN Sports Premium 1 الجديد 2023 عرب سات

التردد: 11547.

القمر الصناعي: عرب سات.

الإستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز 27500.

تردد قناة كاس 9 على النايل سات

التردد: 11919.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة الكاس 9 على عرب سات

التردد: 12245.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قنوات ssc على عرب سات:

القمر الصناعي: عربسات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: – 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

تردد قنوات SSC عبر القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

موعد مباراة النصر السعودي ضد برسبوليس الإيراني في دوري أبطال أسيا

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي نظيره نادي برسبوليس الإيراني مساء اليوم الثلاثاء 19سبتمبر 2023، في الجولة الأولي من منافسات دوري أبطال أسيا موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية العاشرة مساء بتوقيت الإمارات.