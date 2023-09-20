انت الان تتابع خبر سألوا يزيد الراجحي عن حجم ثروته التي ورثها من والده؟!! فأجاب بدون تردد وصدم الجمهور!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشف رجل الأعمال وبطل الراليات السعودي يزيد الراجحي عن حجم ثروته التي ورثها من والده.

أكد الراجحي أن مسيرته لم تبدأ من العدم، بل استثمر الميراث الذي تركه له والده ونجح في مضاعفته.

في مقطع فيديو، قال يزيد الراجحي: "رغم أنني لم أبدأ رحلتي من نقطة الصفر، إلا أنني تمكنت خلال العقد الماضي من زيادة ثروتي بمعدل يتجاوز خمسة أضعاف، وذلك ببركة وفضل من الله تعالى".

وجاء هذا الرد في إجابة على سؤال حول ما إذا كان قد بدأ من الصفر، حيث يعتبر يزيد الراجحي حالياً من أثرى أثرياء المملكة، وتعتبر غالبية استثماراته ناجحة.

تفاعل الجمهور بشكل كبير مع المقطع، حيث علق أحدهم قائلاً: "ما شاء الله لكن خاف العين يا رجل"، في حين قال آخر: "لو كنت مكانك، سأختفي من وسائل الإعلام. العين حق وثروتكم كبيرة جداً تعيش بها وعائلتك وأبناء أبناء أبناءك دون مشاكل".