نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي الأولى في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث جماهير وعشاق القلعة الحمراء، عن تردد القنوات الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام نظيره فريق سان جورج الإثيوبي، في اللقاء المقرر له مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2023-2024.

ويستعرض لكم موقع الفجر الرياضي من خلال السطور، تردد القنوات الناقلة لمباراة المارد الأحمر ضد نظيره الإثيوبي ضمن منافسات دوري الأبطال.

موعد مباراة الأهلي ضد سان جورج الإثيوبي

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره سان جورج الإثيوبي، يوم الأحد المقبل، ضمن إطار منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تُقام تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأحد المقبل بتوقيت القاهرة الصيفي ومكة المكرمة.

وكان النادي الأهلي قد أعلن عن موافقة الجهات الأمنية على حضور 30 ألف مشجع لمباراة سانت جورج الإثيوبي القادمة بدوري أبطال إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد سان جورج

وتنقل قنوات أون تايم سبورتس حصريًا مواجهة الأهلي ضد سان جورج الإثيوبي باعتبارها الناقل الحصري للمباراة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تردد قناة أون تايم سبورتس

تردد القناة: 11861.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل صحيح الخطأ: 6/5.