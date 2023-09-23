نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباريات دوري Nile للموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبحث الجماهير المصرية وخاصة عشاق ومحبي كرة القدم، عن تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباريات بطولة الدوري المصري الممتاز 2023-2024، بشكل حصري عبر شاشتها في مصر والوطن العربي.

ويستعرض لكم موقع الفجر الرياضي من خلال السطور التالية، تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباريات دوري Nile للموسم الجديد.

وفي نفس السياق يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره فريق المقاولون العرب في المباراة المقبلة ضمن منافسات الدوري العام.

موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب في الدوري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره المقاولون العرب، يوم الإثنين المقبل، باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري الممتاز

وتعتبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي.

قناة أون تايم سبورتس

تردد القناة: 11861.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل صحيح الخطأ: 6/5.