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أحمد جودة - القاهرة - دوري أبطال إفريقيا موعد مباراة الأهلي وسان جورج الإثيوبي ومن هو حكم ومعلق المباراة

دوري أبطال إفريقيا.. موعد مباراة الأهلي وسان جورج الإثيوبي والقنوات الناقلة للمباراة وترددها.

دوري أبطال إفريقيا، النادي الأهلي، سان جورج الإثيوبي، موعد مباراة الأهلي وسان جورج الإثيوبي، يواجه النادي الأهلي فريق سان جورج الإثيوبي اليوم في ذهاب دور ال32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويفتتح النادي الأهلي مشواره في النسخة الحالية أمام فريق سان جورج الإثيوبي من أجل الحفاظ على اللقب الذي توج به في العام الماضي أمام فريق الوداد المغربي.

ويبحث الكثير من عشاق وجماهير القلعة الحمراء عن موعد مباراة الأهلي وسان جورج الإثيوبي والقنوات الناقلة للمباراة والتردد الخاص بها، وعن حكم ومعلق المباراة، وفي إطارات الخدمات التي تقدمها بوابة الفجر لمتابعيها الكرام نستعرض لكم خلال السطور التالية كل ماتريد معرفة عن مباراة الأهلي وسان جورج الإثيوبي في ذهاب دور ال 32 من دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وسان جورج الإثيوبي في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال

دوري أبطال إفريقيا.. موعد مباراة الأهلي وسان جورج الإثيوبي والقنوات الناقلة للمباراة وترددها

وتقام مباراة الأهلي ضد فريق سان جورج الإثيوبي مساء اليوم الأحد الموافق 24 سبتمبر 2023، في دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2023/ 2024، فى تمام الساعة الثامنة مساءً على أرضية ستاد القاهرة الدولي بحضور 30 ألف متفرج.

غيابات النادي الأهلي أمام فريق سان جورج الإثيوبي

دوري أبطال إفريقيا.. موعد مباراة الأهلي وسان جورج الإثيوبي والقنوات الناقلة للمباراة وترددها

وتشهد قائمة النادي الأهلي وجود عدد كبير من الغيابات للاعبي الفريق للأسباب مختلفة قبل أن يعلن السويسري مارسيل كولر عن قائمة الفريق، ويغب عدد من اللاعبين للإصابة، فيما يغب عدد أخر للإيقاف، فيما بغيب الفرنسي أنتوني موديست بسبب عدم القيد في القائمة الإفريقية من أبرز هذه الغيابات:-

عمرو المسؤلية.

كريم نيدفيد.

محمود متولي.

وبيرسي تاو.

وأكرم توفيق بسبب الإصابة.

فيما يغيب:-

المغربي رضا سليم للإيقاف بعد طرده مع الجيش الملكي أمام اتحاد العاصمة الجزائري في مباراة الذهاب في بطولة الكونفدرالية خلال الموسم الماضي، وتم إيقافه لمدة مبارتين، حيث غاب عن مباراة العودة أمام نفس الفريق مع فريقه السابق، وستكون مباراة اليوم مع الأهلي هي الثانية والأخيرة له، وبعدها سيعود للمشاركة بشكل طبيعي.

فيما يغيب المهاجم الفرنسي أنتوني موديست عن الأهلي نظرًا لعدم قيده في القائمة الإفريقية الأولى.

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تشكيل الأهلي المتوقع أمام سان جورج في دوري أبطال إفريقيا

النادي الأهلي

ومن المتوقع أن يبدأ السويسري مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي المباراة بتشكيل كالتالي في ظل الغيابات الكثيرة التي يعاني منها الفريق:-



في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد هاني.

في خط الوسط: إمام عاشور - مروان عطية - أليو ديانج.

في خط الهجوم: حسين الشحات - أحمد عبدالقادر - كهربا.

الاجتماع الفني للمباراة

النادي الأهلي

وأسفر الاجتماع الفني الذي عقد مساء أمس السبت والخاص بالمباراة النادي عن ارتداء النادي الأهلي الزي التقليدي والمكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، فيما يرتدي حارس المرمى الطاقم الأزرق بالكامل.

وعلى الجانب الأخر يرتدي فريق سان جورج الإثيوبي الطاقم الأصفر، فيما يرتدي الحارس الطاقم الفسفوري.

وحضر الاجتماع مندوبي الناديين ومسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، ومثل النادي الأهلي في الاجتماع كلًا من ماهر عبد العزيز، ووائل محمد إداريي الفريق.

من هو حكم المباراة

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن إسناد مهمة إدارة المباراة بين الأهلي وسان جورج الإثيوبي إلى الحكم التشادي ألفريد" أرمي بوسري"، ويساعده كلًا من:-

بوجالا عيسى.

وموسى حفيظ.

بينما يتواجد الحكم عبد الكريم عثمان كحكم رابع.

وستكون مهمة مراقبة المباراة للحكم "أحمد إيدي".

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسان جورج في دوري أبطال إفريقيا

قناة أون تايم سبورت

وأعلنت قناة أون تايم سبورت عن حصولها على حقوق إذاعة مبارتي الذهاب والعودة بين الأهلي وسان جورج الإثيوبي في دور ال 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث ستذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس "1"، كما ستذاع عبر البث المباشر لموقع "كورة بلس" على تطبيق اليوتيوب.

تردد قناةرأون تايم سبورتس الناقلة لمباراة سان جورج والأهلي في دوري أبطال إفريقيا

القمر: النايل سات.

التردد: 11861.

الاستقطاب: رأسي.

الجودة: HD.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

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معلق مباراة الأهلي وسان جورج الإثيوبي

فريق سان جورج الإثيوبي

ومنحت قناة أون تايم سبورت حقوق التعليق على المباراة إلى المعلق الرياضي محمد الكواليني.

ويشار إلى أن النادي الأهلي كان قد اتفق مع الفريق الإثيوبي على خوض المباراتين في القاهرة، بعد أن رفض الاتحاد الإفريقي خوض الفريق المباراة على أرضه في إثيوبيا بسبب عدم توافر الشروط الأمان التي طلبها الاتحاد الإفريقي في ملعب الفريق، وستقام مباراة العودة في استاد القاهرة أيضًا بعد أسبوع يوم ال 29 من الشهر الجاري.

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ونجح النادي الأهلي في الحصول على اللقب في النسخة الماضية بعد أن فاز على الوداد المغربي بمجموع المباراتين بنتيجة 3-2 بعد الفوز في القاهرة بهدفين مقابل هدف، والتعادل في المغرب بهدف لكل فريق لحيصل النادي الأهلي على اللقب الحادي عشر في تاريخه.

وفشل النادي الأهلي في الفوز بالسوبر حيث كان قد خسر اللقب قبل أسبوع أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد عن طريق ركلة جزاء.