نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تشيلسي ضد أستون فيلا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث قطاع عريض من عشاق ومحبي الكرة الإنجليزية تحديدا جمهور تشيلسي عن القنوات الناقلة لبطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

تعادل تشيلسي مع بورنموث سلبيا في الجولة الخامسة من البريميرليج بينما فاز أستون فيلا على كريستال بالاس بثلاثة أهداف مقابل هدف في نفس الجولة.

يحتل تشيلسي المركز الرابع عشر برصيد ٤ نقاط في جدول الدوري الإنجليزي بينما يحتل أستون فيلا المركز السابع برصيد ٩ نقاط.

موعد مباراة أستون فيلا وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تقام مباراة أستون فيلا وتشيلسي يوم الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ على إستاد ستامفورد بريدج معقل تشيلسي وذلك ضمن منافسات الأسبوع السادس من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الخامسة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وتذاع مباراة تشيلسي أمام نظيره فريق بورنموث، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويمكن مشاهدة مباراة تشيلسي وأستون فيلا عبر قنوات بي إن سبورتس على النايل سات عبر التردد التالي:

تردد القناة: 11013.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/2.

الجودة: HD.

تردد قناة بي إن سبورتس على عرب سات

تردد القناة: 12379.

القمر الصناعي: عرب سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

موقف أستون فيلا وتشيلسي في جدول الدوري الإنجليزي

احتل أستون فيلا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد ٦١ نقطة حصدها من ٣٨ مباراة، حيث فاز في ١٨ مباراة وتعادل في ٧ مباريات وخسر ١٣ مباراة.

في حين احتل تشيلسي المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد ٤٤ نقطة حصدها من ٣٨ مباراة، حيث فاز في ١١ مباراة وتعادل في ١١ مباراة وخسر ١٦ مباراة.