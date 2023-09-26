نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الزمالك ضد أرتا سولار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث جماهير وعشاق نادي الزمالك، عن تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء ضد أرتا سولار، في المباراة المقبلة، ضمن منافسات إياب دور الـ 32 لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويستعرض لكم موقع الفجر الرياضي من خلال السطور التالية، تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الفارس الأبيض ضد نظيره أرتا سولار ضمن منافسات الكونفدرالية.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز أرتا سولار بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب عزام في تنزانيا.

موعد مباراة الزمالك أمام أرتا سولار في إياب دور الـ 32 للكونفدرالية الإفريقية

ويستعد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره فريق أرتا سولار الجيبوتي، يوم الجمعة المقبل الموافق 29 من شهر سبتمبر الجاري، ضمن منافسات إياب دور الـ 32 لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والسابعة مساء بتوقيت الإمارات.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وأرتا سولار في الكونفدرالية

وتعتبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الحصري لمباريات دور الـ 32 لبطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

قناة أون تايم سبورتس

تردد القناة: 11861.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل صحيح الخطأ: 6/5.