أقوى مليون مرة من إبرة الانسولين.. عشبة رهيبة تخفض مستوى السكر في الدم فوراً وتقلل من تركيز الجلوكوز وتحل مشاكل الدهون الثلاثية بشكل مذهل.. جربها انت ولاتتردد؟!

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الرياض - روايدا بن عباس - زيادة مستويات السكر في الدم تعني زيادة نسبة الجلوكوز في هذا السائل، حيث يتعذر تصريفه نحو خلايا الجسم، وهذا يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري.

على المدى الطويل، يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم، حتى لو لم يكن شديدًا، إلى ظهور مضاعفات تؤثر على العينين والكلى والأعصاب والقلب. لذلك، يجب اتخاذ بعض الخطوات لخفض مستويات السكر في الدم والحفاظ على مستويات مقبولة منه. ومن بين هذه الخطوات، اتباع نظام غذائي صحي متوازن واستخدام الأعشاب التي تساهم في خفض مستويات السكر في الدم. وفيما يلي بعض الأعشاب الفعالة في ذلك:

1. إكليل الجبل: يعمل على انخفاض مستويات السكر في الدم ويساعد في السيطرة على الكوليسترول الضار ورفع الكوليسترول الجيد في الجسم.

2. الجينسنغ: يساعد في تعزيز المناعة ويعتبر مضادًا لمرض السكري أيضًا. كما يقلل من معدل امتصاص الكربوهيدرات في الجسم ويحفز إنتاج البنكرياس للأنسولين.

3. عشبة الجورمار: تساعد في السيطرة على الرغبة الشديدة في تناول السكر وإزالة الجلوكوز الزائد من الدم.

4. المريمية: يعزز استخدام المريمية في النظام الغذائي إفراز الأنسولين ويساعد في إدارة مرض السكري.

5. الصبار: يعالج عسر الهضم ويقلل من الالتهابات في الجسم. كما يساعد الأشخاص المصابين بمقدمات السكري أو داء السكري من النوع 2 على خفض مستويات السكر في الدم.

الزنجبيل: يحسن حساسية الجسم للأنسولين ويساعد في زيادة إفراز الأنسولين.

تُعَتَبِرُ الحلبة مِنَ النَبَاتَاتِ الطَبِيَّةِ الَتِي تَحْظَى بِشَعْبِيَّةٍ كَبِيرَةٍ فِي الطِّبِّ الْبَدِيْلِ وَالتَّقْلِيْدِيِّ. فَهِيَ تَحْتَوِي عَلَى الْعَدِيْدِ مِنَ الْمُرَكَّبَاتِ الْفَعَّالَةِ الَّتِي تَسَاهُمُ فِي تَحْسِيْنِ صِحَّةِ الْجِهَازِ الْهَضْمِيِّ وَتَعْزِيْزِ عَمَلِيَّةِ الْهَضْمِ بِشَكْلٍ تَحْتَوِي الْحُلْبَةُ عَلَى مَجْمُوعَةٍ مُتَنَوِّعَةٍ مِنَ الْأَلِيْفَةِ الْغَذَائِيَّةِ وَالْمُرَكَّبَاتِ النَّبَاتِيَّةِ الَّتِي تَعْمَلُ عَلَى تَنْظِيْمِ حَرَكَةِ الْأَمْعَاءِ وَتَحْسِيْنِ عَمَلِيَّةِ الْهَضْمِ. بِاَلْإِضَافَةِ إِلَى ذَلِكَ، فَإِنَّ الْحُلْبَةَ تَحْتَوِي عَلَى مُرَكَّبَاتٍ تَسَاعُدُ عَلَى تَهْدِئَةِ الْجِهَازِ الْهَضْمِيِّ وَتَقَلِيْلِ الْالِتِهَابَاتِ وَالتَّوَرُّمِ فِي الْأَمْعَاءِ.

وَفِيْ دِرَاسَةٍ أُجْرِيَتْ عَلَى الْحَيَوَانَاتِ، تَبِيْنُ أَنَّ الْحُلْبَةَ تَسَاهُمُ فِي تَقْلِيْلِ مُسْتَوَيَاتِ السُّكَرِ فِي الدَّمِ وَتَحْسِيْنِ حَسَاسِيَّةِ الْجِسْمِ لِلْأَنْسُوْلِيْنِ. وَهَذَا يَعْنِي أَنَّهَا يُمْكِنُ أَنْ تَكُوْنَ فَعَّالَةً فِي عِلَاجِ مَرَضِ السُّكَرِيِّ وَمَنْعِ مُضَاعَفَاتِهِ

بِاَلْإِضَافَةِ إِلَى ذَلِكَ، فَإِنَّ الْحُلْبَةَ تَحْتَوِي عَلَى مُضَادَّاتِ الْأَكْسِدَةِ الَّتِي تَسَاعُدُ فِي حِمَايَةِ الْخَلَايَا مِنَ الضَّرَرِ النَّاتِجِ عَنِ الْجُذُوْرِ الْحُرَّةِ. وَهَذَا يَعْنِي أَنَّهَا يُمْكِنُ أَنْ تَسَاعِدَ فِي تَقْلِيْلِ خَطَرِ الْإِصَابَةِ بِأَمْرَاضِ الْقَلْبِ وَالسَّرَطَانِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْأَمْرَاضِ الْمُزْمِنَ

لِلِاِسْتِفَادَةِ مِنْ فَوَائِدِ الْحُلْبَةِ، يُمْكِنُ تَنَاوُلُهَا كَمُكَمِّلٍ غَذَائِيٍّ أَوْ إِضَافَتِهَا إِلَى الْوَجَبَاتِ الْيَوْمِيَّةِ. يُمْكِنُ شِرَاءُ الْحُلْبَةِ فِي صُوْرَةِ بِذُوْرٍ أَوْ مَسْحُوْقٍ، وَيُمْكِنُ اِسْتِخْدَامُهَا فِي الْعَدِيْدِ مِنَ الْوَصَفَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ

وَمَعَ ذَلِكَ، يَجِبُ الْانْتِبَاهُ إِلَى أَنَّ الْحُلْبَةَ قَدْ تَتَفَاعَلُ مَعَ بَعْضِ الْأَدَوِيَةِ، لِذَا يَجِبُ اِسْتِشَارَةُ الطَّبِيبِ قَبْلَ تَنَاوُلِهَا إِذَا كُنْتَ تَعَانِي مِنْ أَيِّ حَالَةٍ صِحِّيَّةٍ أَوْ تَتَنَاوَلُ أَدَوِيَةً مُعَيَّنَ

على العموم، يمكن القول أن الحلبة هي نباتة مفيدة لصحة الجهاز الهضمي وللحفاظ على مستويات السكر في الدم. وباستخدامها الصحيح وتوجيهات الطبيب، يمكن أن تكون إضافة قيمة للنظام الغذائي الصحي والحفاظ على صحة الجسم بشكل عام.