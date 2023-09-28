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أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" خلال السطور التالية، تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الأهلي ضد سان جورج والمقرر إقامتها يوم الجمعة، ضمن منافسات إياب دور الـ 32 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا موسم 2023/2024.

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد سان جورج في دوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن تقام أحداث المارد الأحمر ضد سان جورج في دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة المقبل الموافق 29 من شهر سبتمبر الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي، الخامسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي القادمة ضد سان جورج الإثيوبي

ويمكنكم متابعة المباراة بين الفريقين عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الحصري والوحيد للمباراة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتحديد على شاشة قناة On Time Sport 1.

تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الأهلي ضد سان جورج في دوري الأبطال

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11861.

الاستقطاب: رأسي V.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح التصحيح: 5\6.

مفتوحة.

يذكر أن مباراة الذهاب بين الأهلي ونظيره الإثيوبي قد انتهت بفوز الفريق الأحمر بثلاثة أهداف دون رد، أحرز خلالها حسين الشحات هدفين كما سجل أحمد عبدالقادر الهدف الثالث.