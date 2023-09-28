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أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاقي ومتابعي كرة القدم السعودية عبر محركات البحث جوجل، عن تردد القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الطائي في دوري روشن السعودي موسم 2023-2024.

تردد القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الطائي في الدوري السعودي

تذاع أحداث مباراة النصر ضد الطائي عبر قناة SSC sport السعودية الناقل الحصري لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين في الشرق الأوسط.

تردد قنوات ssc على عرب سات:

القمر الصناعي: عربسات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: – 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

تردد قنوات SSC عبر القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

موعد مباراة النصر ضد الطائي في دوري روشن السعودي

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره نادي الطائي مساء الجمعة 29 سبتمبر 2023، في الجولة الثامنة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية السابعة مساء بتوقيت الإمارات.

موقف الفريقين من ترتيب الدوري السعودي

يحتل نادي النصر المركز الخامس برصيد 13 نقطة، بينما ياتي نادي الطائي في المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.