تردد القنوات الناقلة لمباراة اتحاد جدة ضد الفيحاء في بطولة الدوري السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع الفجر الرياضي في السطور التالية، تردد القنوات الناقلة لمباراة فريق اتحاد جدة ضد نظيره الفيحاء، في منافسات مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، وموعد المباراة وملعب اللقاء.

موعد مباراة الاتحاد والفيحاء في الدوري السعودي

ويستعد فريق اتحاد جدة لمواجهة نظيره الفيحاء، اليوم الجمعة 29 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وستلعب مباراة فريق اتحاد جدة ضد نظيره الفيحاء، اليوم ضمن منافسات مسابقة الدوري السعودي الممتاز، في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة والسعودية، على ملعب الملك فهد.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفيحاء في الدوري السعودي

وستذاع مباراة فريق اتحاد جدة ضد نظيره الفيحاء، اليوم ضمن منافسات مسابقة الدوري السعودي الممتاز، على قناة SSC Sports Extra 1 HD، بتعليق مشاري القرني.

ويمكنكم متابعة قناة SSC Sports على قمر نايل سات عبر التردد التالي:

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

التردد: 12523