ثبت الآن.. تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الأهلي ضد سان جورج الإثيوبي

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث جماهير وعشاق القلعة الحمراء عن، تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد نظيره سان جورج الإثيوبي، في اللقاء المقرر له مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ونجح لاعبي المارد الأحمر في تحقيق الفوز على نظيره الإثيوبي في مباراة الذهاب، بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، سجل حسين الشحات هدفين، فيما سجل أحمد عبدالقادر هدف.

موعد مباراة الأهلي ضد سان جورج في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا

ويستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، لمواجهة نظيره سان جورج، مساء اليوم الجمعة الموافق 29 من شهر سبتمبر الجاري، ضمن مباريات إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومم المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة مساء بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد سان جورج

وتنقل قنوات أون تايم سبورتس حصريًا مواجهة الأهلي ضد سان جورج الإثيوبي باعتبارها الناقل الحصري للمباراة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

قناة أون تايم سبورتس

تردد القناة: 11861.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل صحيح الخطأ: 6/5.

جدير بالذكر أن المارد الأحمر بحمل لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشر في تاريخه بالموسم الماضي "2022-2023" على حساب الوداد المغربي.