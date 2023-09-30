تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الأهلي ضد إنبي في بطولة كأس مصر

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أحمد جودة - القاهرة -

يبحث جماهير وعشاق القلعة الحمراء، عن تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد نظيره إنبي في المباراة المقبلة ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر للموسم الماضي 2022-2023.

ويستعرض لكم موقع الفجر الرياضي من خلال السطور التالية، تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة المارد الأحمر ضد إنبي في بطولة كأس مصر.

ونجح لاعبي الأهلي في التأهل إلى الدور نصف النهائي، بعد فوزه المثير على المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.



موعد مباراة الأهلي ضد إنبي في نصف نهائي كأس مصر

ويستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، لمواجهة نظيره إنبي، يوم الأربعاء المقبل الموافق 4 من شهر أكتوبر المقبل، ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد إنبي في كأس مصر

وتعتبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت، الناقل الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة كأس مصر في مصر والوطن العربي.

تردد قناة أون تايم سبورتس

تردد القناة: 11861.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل صحيح الخطأ: 6/5.