نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثبت الآن.. تردد القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون في البريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث قطاع عريض من عشاق ومحبي الكرة الإنجليزية عن موعد مباراة مانشستر سيتي وويستهام يونايتد وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.



نجح مانشستر سيتي في الفوز على نوتنيجهام فورست في الجولة السادسة من البريميرليج بثنائية نظيفة بينما تعادل ولفرهامبتون مع لوتون تاون بهدف لكل منهما في نفس الجولة.



يحتل مانشستر سيتي المركز الأول برصيد ١٨ نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي بينما يحتل ولفرهامبتون المركز السادس عشر برصيد ٤ نقاط.



موعد مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي



من المقرر أن تقام مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون يوم السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ على إستاد مولينو معقل ولفرهامبتون وذلك ضمن منافسات الأسبوع السادس من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.



وستقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة السادسة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



ويمكن مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون عبر قنوات بي إن سبورتس على النايل سات عبر التردد التالي:



تردد القناة: 11013.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/2.

الجودة: HD.



تردد قناة بي إن سبورتس على عرب سات



تردد القناة: 12379.

القمر الصناعي: عرب سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.



موعد مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي



من المقرر أن تقام مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون يوم السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ على إستاد مولينو معقل ولفرهامبتون وذلك ضمن منافسات الأسبوع السادس من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.



وستقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة السادسة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات بي إن سبورتس القطرية بنقل أحداث المباراة.