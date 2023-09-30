نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد جيرونا في الليجا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث قطاع كبير من عشاقي ومتابعي كرة القدم عبر محركات البحث جوجل عن تردد القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد نظيره نادي جيرونا في الدوري الإسباني موسم 2023-2024.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد جيرونا في الدوري الإسباني

تذاع أحداث مباراة ريال مدريد ضد نظيره نادي جيرونا عبر قناة بي ان سبورتس 3 القطرية بتعليق خليل بلوشي والتي تعتبر الناقل الحصري لمشاهدة مباريات الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تردد بي إن سبورتس عبر النايل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

القمر الصناعي: نايل سات

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

معدل الترميز: 27500

الجودة: HD

تردد قناة بي إن سبورت 3 2024 على سهيل سات

التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

القمر الصناعي: سهيل سات

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

معدل الترميز: 27500

الجودة: HD

موعد مباراة ريال مدريد ضد جيرونا في الدوري الإسباني

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد نظيره نادي جيرونا مساء اليوم السبت 30 سبتمبر 2023، في الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإسباني موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الثامنة والنصف مساء بتوقيت الإمارات.

يستضيف ملعب مونتيليفي المباراة المرتقبة بين ريال مدريد ضد نظيره نادي جيرونا في الدوري الإسباني موسم 2023-2024.