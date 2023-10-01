تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد دجلة الجامعة العراقي في البطولة العربية لكرة السلة

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث عشاق النادي الأهلي عن القنوات الناقلة لمباراة المارد الأحمر أمام دجلة الجامعة العراقي، حيث تجمعهما مباراة قوية ظهر اليوم 1-10-2023 في الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة العربية لكرة السلة في دولة قطر.

وأوقعت قرعة البطولة العربية لكرة السلة 2023 النادي الأهلي في المجموعة الرابعة بجانب أندية بيروت اللبناني، الاتحاد الليبي، مجد طنجة المغربي، دجلة الجامعة العراقي.

موعد مباراة الأهلي أمام دجلة الجامعة العراقي في البطولة العربية لكرة السلة

تبدأ أحداث مباراة الأهلي ودجلة الجامعة العراقي اليوم الأحد في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، الثانية ظهرًا بتوقيت الإمارات وعمان، الحادية عشر صباحًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي أمام دجلة الجامعة العراقي في البطولة العربية لكرة السلة

تمتلك إدارة شبكة قنوات الكأس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات البطولة العربية لكرة السلة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة الأهلي ضد دجلة الجامعة العراقي ظهر اليوم، عبر قنواتها المفتوحة.

قناة الكأس القطرية على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11919.

معامل الترميز:27500.

معامل الخطأ:5/6.

الإستقطاب: أفقي.

جودة العرض:HD.

قناة الكأس القطرية على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 12245.

الإستقطاب: عمودي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة العرض:HD.