نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الأهلي ضد إنبي في نصف نهائي كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تبحث الجماهير المصرية وخاصة عشاق ومحبي النادي الأهلي، عن تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الفريق ضد نظيره إنبي في المباراة المقرر لها مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر للموسم الماضي 2022-2023.

ويستعرض موقع الفجر الرياضي، تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة المارد الأحمر ضد إنبي في بطولة كأس مصر.

- تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد إنبي في كأس مصر

تنطلق مباراة الأهلي ضد إنبي في نصف نهائي كأس مصر، الأربعاء المقبل الموافق 4 أكتوبر، على ملعب استاد القاهرة، في السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والثامنة بتوقيت أبو ظبي.

وتعتبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت، الناقل الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة كأس مصر في مصر والوطن العربي.

تردد قناة أون تايم سبورتس

تردد القناة: 11861.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل صحيح الخطأ: 6/5.