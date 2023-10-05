نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الزمالك ضد البنك الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث جماهير وعشاق نادي الزمالك عن تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء ضد نظيره البنك الأهلي، في اللقاء المقرر له مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2023-2024.

ويستعرض لكم موقع الفجر الرياضي من خلال السطور التالية، تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الفارس الأبيض ضد البنك الأهلي ضمن منافسات الدوري العام.

موعد مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي في الدوري

يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره البنك الأهلي، يوم السبت المقبل الموافق 7 من شهر أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري الممتاز

وتعتبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي.

تردد قناة أون تايم سبورتس

تردد القناة: 11861.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل صحيح الخطأ: 6/5.