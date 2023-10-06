نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات الناقلة لمباراة الاهلي ضد بيروت اللبناني في البطولة العربية لكرة السلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع عريض من عشاق كرة السلة تحديدا العربية عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي أمام نادي بيروت اللبناني، حيث تجمعهما مباراة قوية في دور المجموعات بالبطولة العربية لكرة السلة في دولة قطر.

يقع الأهلي في المجموعة الرابعة في البطولة العربية لكرة السلة 2023 بجانب أندية بيروت اللبناني والاتحاد الليبي ومجد طنجة المغربي ودجلة الجامعة العراقي.

ويتصدر الأهلي ترتيب مجموعته في البطولة العربية لكرة السلة برصيد 6 نقاط بفارق نقطتين أمام بيروت أقرب ملاحقيه.

١ -الأهلي 6 نقاط

٢ -بيروت 4 نقاط

٣ -دجلة الجامعة العراقي نقطتين

٤ -الاتحاد الليبي صفر نقاط

٥ -مجد طنجة المغربي صفر نقاط

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي وبيروت اللبناني في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية.

تمتلك إدارة شبكة قنوات الكأس القطرية حقوق بث وإذاعة مباريات البطولة العربية لكرة السلة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة الأهلي ضد بيروت اللبناني عبر قنواتها المفتوحة.

تردد قناة الكأس القطرية على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11919.

معامل الترميز:27500.

معامل الخطأ:5/6.

الإستقطاب: أفقي.

جودة العرض:HD.

تردد قناة الكأس القطرية على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 12245.

الإستقطاب: عمودي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة العرض:HD.