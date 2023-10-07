تردد القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وبيرنلي في الدوري الانجليزي اليوم السبت

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أحمد جودة - القاهرة - يحتضن ملعب "تورف مور"، مواجهة صعبة وقوية بين فريقي تشيلسي وبيرنلي في المباراة التي ستجمعهما مساء اليوم السبت الموافق السابع من شهر أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي 2023-2024.



موعد مباراة تشيلسي وبيرنلي في الدوري الإنجليزي



يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة مباراة تشيلسي وبيرنلي اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر، السادسة مساءً بتوقيت الإمارات وعمان، الثالثة عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.



القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وبيرنلي في الدوري الإنجليزي



تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة تشيلسي ضد بيرنلي مساء اليوم السبت، عبر قنواتها المشفرة، وتحديدًا bein Sports 2HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.



ويستعرض لكم الفجر الرياضي، تردد قناة bein Sports 2HD، الناقلة لمباراة تشيلسي وبيرنلي اليوم السبت في الجولة الثامنة من البريميرليج.



التردد: 11013.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

معدل الترميز: 27500.

جودة العرض: HD.

