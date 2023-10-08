نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد برايتون في البريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث الكثير من محبي وعشاق كرة القدم في كل مكان، عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول مع نظيره فريق برايتون، والتي ستقام مساء اليوم الأحد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

موعد مباراة ليفربول ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

ومن المنتظر أن تنطلق مباراة ليفربول وبرايتون، مساء الأحد في تمام الساعة الرابعة عصر الأحد بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الساعة الخامسة مساء بتوقيت أبو ظب، وذلك على ملعب فالمر.

ويتواجد فريق ليفربول في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 16 نقطة، بينما يحتل فريق برايتون المركز السادس بجدول الترتيب برصيد 15 نقطة

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبرايتون

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، كما سيتم بث مباراة ليفربول ضد برايتون عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي 1 بصوت المعلق خليل البلوشي.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وبرايتون

Eleven Sports 1 HD Portugal

التردد، 12398 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hispasat.

قناة Rah-e-Farda

التردد، 11293 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Afghansat 1.

قناة FOX SPORTS Eredivisie 4

التردد، 11739 أفقي / معدل الترميز، 29900 / القمر، Astra 3A.

قناة Canale 5 Italia

التردد، 11917 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

قناة RTS 1 Serbia

التردد، 11554 افقي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Eutelsat W2.

قناة Ziggo Sport Select HD

التردد، 12129 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 3A.

قناة Club RTL

التردد، 12722 أفقي / معدل الترميز، 23500 / القمر، Astra 1B 1H 2C.

قناة ZDF HD

التردد، 11054 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot bird.

قناة Negaah TV

التردد، 11231 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر Afghansat 48°E.

قناة Maiwand TV

التردد، 11885 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر Y1A.

قناة SRF Zwei HD

التردد، 10971 أفقي / معدل الترميز، 29700 / القمر، Hot Bird.

قناة M4 Sport

التردد، 11900 أفقي / معدل الترميز، 28000 / القمر، THor 2/3

قناة Movistar Liga De Campeones

التردد، 11259 عمودي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra.

قناة Sport 1 Hungary

التردد، 12034 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، THor 2/3.