تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الاهلي ضد الإسماعيلي

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أحمد جودة - القاهرة - تبحث الجماهير المصرية وخاصة عشاق ومحبي النادي الأهلي، عن تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، ضد نظيره النادي الإسماعيلي، في اللقاء المقرر له مساء اليوم اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري المصري الممتاز 2023-2024.



ويستعرض لكم موقع الفجر الرياضي من خلال السطور التالية، تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة المارد الأحمر ضد نظيره الإسماعيلي ضمن منافسات الدوري العام.



موعد مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي في الدوري



ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بنظيره النادي الإسماعيلي، مساء اليوم الأحد، على ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري المصري الممتاز.



ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.



موقف الفريقين من جدول ترتيب الدوري المصري



ويحتل النادي الأهلي، المركز العاشر من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد ثلاث نقاط، حصل عليهم من خلال مباراة واحدة.



وعلى الجانب الآخر، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، المركز الحادي عشر من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد ثلاث نقاط.



القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الإسماعيلي



وتنقل أحداث مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي، عبر شاشة قناة اون تايم سبورتس، والتي تعد الناقل الحصري والوحيد لاحداث مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.



تردد قناة أون تايم سبورتس



تردد القناة: 11861.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل صحيح الخطأ: 6/5.

