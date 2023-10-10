7 أنواع من المكسرات اللذيذة تجنبها فوراً ولا تتناولها مهما كان هوسك بها.. و7 أنواع اخرى يجب عليك أكلها باستمرار.. تعرف عليها ولا تتردد

انت الان تتابع خبر7 أنواع من المكسرات اللذيذة تجنبها فوراً ولا تتناولها مهما كان هوسك بها.. و7 أنواع اخرى يجب عليك أكلها باستمرار.. تعرف عليها ولا تتردد والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تُعَدُّ المكسرات وجبةً خفيفةً صحيةً، حيث تبدو المكسرات كوجبةٍ فوريةٍ، ولكن هناك طرقًا يمكن اتباعها بشكلٍ خاطئٍ جدًا في تناول بعض المكسرات.

لذلك دعونا نلقي نظرةً على بعضها المفيد لك والجيد للبيئة، وبعضها قد يدمر جميع نواياك الحسنة، وبعضها قد يُفسد صحتك ويجعلك مريضًا. هنا سنذكر 7 أنواعٍ من المكسرات يجب عليك أن تتناولها باستمرار.

أما بالنسبة للأنواع التي يجب عليك أن لا تتناولها مهما كان هوسك بها، فهناك 7 أنواعٍ سنذكرها. تناول الجوز ربما لم تكن تتوقع أن يُطلب منك تناوله، لكن يجب عليك ذلك تمامًا! فقد كان الجنس البشري يفعل ذلك لقرونٍ، مع إشاراتٍ إلى أكل الجوز منتشرةٍ في جميع أنحاء الأدب اليوناني.قد يكون تحضير الجوز صعبًا، على الرغم من ذلك - حيث تحتاج إلى إزالة اللحم من القشرة ثم نقعها لإزالة العفص المر والسام - وفي عالمنا الحديث والمريح، يمكن أن يكون هذا مؤلمًا. ومع ذلك، فإنهم يستحقون ذلك تمامًا، خاصةً إذا كنت مهتمًا بالمساعدة في العثور على موردٍ مستدامٍ ومتاحٍ على نطاقٍ واسعٍ واستخدامه.

يصبح الجوز صالحًا للأكل بمجرد تحوله إلى اللون البني، وهو مليء بالأشياء الجيدة مثل البروتينات والدهون الصحية والعناصر الغذائية مثل فيتامين سي والكالسيوم والفوسفور. لقد ثبت أيضًا أنها تساعد في موازنة مستويات الجلوكوز في الدم، ولديها الكثير من الفوائد العملية.

تتوفر الجوز على نطاق واسع، ويسهل جمعها، وعندما يتم تجفيفها وتخزينها بشكل صحيح، يمكن أن تدوم لسنوات. لذا، كيف يمكنك استخدامها؟ تحقق من هذا الدليل التدريجي من التعلم والشوق لصنع دقيق البلوط الخاص بك، ويمكنك تحويل ذلك إلى خبز وملفات تعريف الارتباط التي سيكون لها نكهة رائعة وجوزية. تناول: البندق

إذا كنت لا تحب شيئًا أكثر من ملفات الحلويات المليئة بالبندق، فأنت محظوظ. إنها مفيدة للغاية بالنسبة لك، لأنها مليئة بأشياء مثل الفيتامينات A و B. تحتوي البندق على جرعة صحية من الألياف الغذائية، كما أنها تساعد في رفع نسبة الكوليسترول الجيد مع خفض السيئ. أنت لا تقدم لنفسك معروفًا فقط عندما تساعد نفسك في حفنة، بل تساعد البيئة أيضًا. البندق مثال رائع للزراعة المستدامة

فهي لا تتطلب فقط القليل من المياه والحد الأدنى من الصيانة، ولكنها يمكن أن تزدهر في التربة القاسية حيث قد تفشل النباتات الأخرى.إنها مقاومة للجفاف ، وتستطيع تحمل الظروف الجوية القاسية ، ولها عائد مرتفع لكل نبات ، وتساعد في منع تآكل التربة. ولديها أيضًا نظام جذر ضخم ، وتقوم بإزالة كمية هائلة من الكربون من الغلاف الجوي. إنها لذيذة جدًا ، وحتى إذا كان لديك بالفعل طرقك المفضلة لاستخدامها ، فلا يزال يتعين عليك تجربة هذه الشوكولاتة الداكنة الخالية من الألبان والبندق المنتشر من Beach Body on Demand ، وفدج الشوكولاتة بالبندق. من تكساس. كونها صديقة للبيئة لم يتذوق طعمها أبدًا!

تناول : الجوز ( عين الجمل ) الجوز هي واحدة من تلك الأشياء التي قد تفكر فيها فقط خلال العطلات ، وهذا عار. إنها مليئة ببعض الأشياء المدهشة ، بدءًا بكمية كبيرة من فيتامين (هـ) والدهون الصحية. لا تساعد كل هذه الأشياء فقط في الحفاظ على صحة القلب الجيدة ،

ولكن تشير بعض الدراسات إلى أن إضافتها إلى نظامك الغذائي المعتاد يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية بنسبة تصل إلى 51 بالمائة. سوف تساعدك المساعدة الصحية من الجوز أيضًا على التغلب على الاكتئاب - فهو يحتوي على زيوت أوميغا 3 التي ثبت أنها ترفع مستويات السيروتونين في الدماغ. يحتوي الجوز أيضًا على كمية هائلة من مضادات الأكسدة ، أكثر مما تحصل عليه من أي نوع آخر. مضادات الأكسدة ضرورية للحفاظ على صحة جيدة ، حيث ثبت أنها تساعد في مكافحة أمراض القلب والسرطان وآثار الشيخوخة المبكرة. حتى أنها تساعد في الحفاظ على صحتنا على المستوى الخلوي ، وعلى الرغم من أن الجوز يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية (أونصة واحدة حوالي 180 سعرة حرارية) ،

إلا أنها تأتي مع العديد من الفوائد الأخرى التي يجب عليك بالتأكيد استخدامها في السلطات الخاصة بك. يمكنك أيضًا جعلها جزءًا من وجبة فطور صحية ، مع دقيق الشوفان الموز والجوز طوال الليل من Skinny Ms. تناول: الفستق

كانت البشرية تأكل الفستق الحلبي منذ فجر أيامنا هذه ، وهناك سبب وجيه لذلك: هناك الكثير من العناصر الغذائية المضمنة في هذه العبوة الصغيرة. إنها غنية بالبروتين والألياف ، وستمنحك أونصة واحدة نفس كمية البوتاسيوم التي تحصل عليها من الموز.

لقد تم ربطها بالمساعدة في إدارة مستويات الكوليسترول ومستويات الجلوكوز في الدم ، وإضافتها إلى نظامك الغذائي يساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2. هناك أيضًا بعض الأبحاث الرائعة التي تم إجراؤها على الفستق وتأثيرها على إدارة الوزن. حصة واحدة من الفستق تحتوي على 160 سعرة حرارية ، لكن هذه الحصة تصل إلى 49 حبة.لا يمنحك ذلك بعض الدوي من أجل تناول وجباتك الخفيفة فحسب ، بل يؤدي تقشير الفستق إلى إبطاء سرعة تناولك للوجبات الخفيفة ويسمح لك بأن تصبح أكثر وعياً بمدى شعورك بالشبع ، بدلاً من الوقوع في فخ الوجبات الخفيفة الطائش. بينما يمكنك بالتأكيد الحصول على مساعدتك اليومية من الفستق بهذه الطريقة ، فلماذا لا تجرب الريحان والبيستو من Greedy Gourmet. من السهل تحضيرها بل وأسهل تناولها لتناول وجبة خفيفة.

البقان هو نوع آخر من الجوز غير مستخدم بشكل كبير. يبدو في الغالب أنه يطفو على السطح في فطائر البقان. على الرغم من أن هذه الفطائر قد لا تكون حلوى صحية للغاية، إلا أن البقان مليء بالأشياء الجيدة. إنها محملة بمضادات الأكسدة التي تساعد على حماية قلبك والدهون الصحية التي تساعد على خفض نسبة الكوليسترول في الدم.

تشير الدراسات إلى أن البقان يمكن أن يساعد في إدارة الوزن. كما أنه يحتوي على نوع من مضادات الأكسدة - فيتامين E - الذي يساعد على منع تنكس الخلايا العصبية الحركية المرتبطة بالعمر وكذلك الحماية من تلف الخلايا والأمراض التنكسية الأخرى. إضافة البقان إلى نظام غذائي منتظم أمرًا مهمًا بشكل خاص للرجال، لأنه يحتوي على شيء يسمى بيتا سيتوستيرول. لا يساعد هذا فقط في خفض مستويات الكوليسترول، ولكن ثبت أنه فعال في الحفاظ على صحة البروستاتا. ثبت أن أوقية من البقان يوميًا لها تأثير إيجابي في إدارة ومنع حالة مرتبطة بالعمر تسمى تضخم البروستاتا الحميد أو تضخم البروستاتا.

لحسن الحظ، يكون الحصول على هاتين الأوقية يوميًا أمرًا سهلاً عند تجربة وصفات مثل زبدة عسل البقان هذه من سباركلز إلى سبرنكلز أو هذه السلاحف المصنوعة من الشوكولاتة والكراميل البقان من ليل لونا.

الكستناء عادة ما يرتبط الكستناء بفصل الشتاء والعطلات، لكنها شيء تحتاج بالتأكيد إلى الاحتفاظ به طوال العام.

على عكس المكسرات الأخرى، فإن اللوز منخفض جدًا في الدهون والسعرات الحرارية، ولكنه لا يحتوي على الكوليسترول والكثير من البروتين والألياف الغذائية وفيتامين هـ. كما أنه واحد من المكسرات القليلة التي تحتوي على كمية قابلة للقياس من فيتامين سي، ولكن هناك شيء من الصيد. إنه قابل للتلف أكثر من معظم المكسرات، ويحتاج إلى وضعه في الثلاجة.ابدأ في استخدامه بانتظام ولن يكون طويلاً بما يكفي ليتلف، خاصةً عندما تبدأ في استخدامه كمرافق منخفض السعرات الحرارية وقليل الدهون للأرز والمعكرونة. لذا، كيف بالضبط تستخدمه؟ بالتأكيد، يمكنك تحميصه، لكنه يقدم أيضًا إضافة رائعة للأطعمة الشهية، مثل فطيرة الفطر والكستناء والبيرة من مطبخ Wallflower، ورافيولي الكستناء والكمثرى من مطبخنا الإيطالي.

ولا تنسى: اللوز هو أحد المكسرات الأكثر شعبية، وهذا ليس مفاجأة. ليس فقط لأنه لذيذ ولكنه مفيد لك أيضًا. لا يقتصر التفاخر على القدرة على إدارة الوزن والوقاية من مرض السكري فحسب، بل يوصف أيضًا بأنه مصدر للحليب غير الألبان لأولئك الذين يتجنبون منتجات الألبان لعدد من الأسباب. ولكن كل هذا الخير له ثمن، وإذا كنت تحاول أن تكون صديقًا للبيئة باختياراتك، فقد ترغب في التوقف عن تناول اللوز.

الولاية الأمريكية الوحيدة التي تنتج اللوز تجاريًا هي كاليفورنيا. وهم لا يرسلون اللوز فقط إلى الأسواق المحلية. أكثر من 80 في المائة من لوز العالم يأتي من كاليفورنيا، وهي صناعة بمليارات الدولارات. تعاني كاليفورنيا أيضًا من مشاكل لا هوادة فيها مع الجفاف. لقد سمعت قصص الرعب عن نقص المياه وحرائق الغابات - ضع في اعتبارك الآن أن كل حبة لوز تأكلها تحتاج إلى 1.1 جالون من الماء لتنمو. كان لصناعة اللوز المتنامية تأثير الدومينو، حيث أثرت حتى على تجمعات السلمون التي ابتليت بمستويات المياه المنخفضة. وهذا قد لا يستحق كل هذا العناء.لا تأكل: الكاجو (ناب العجوز) الكاجو من المكسرات ذات الشعبية الكبيرة، وهي مليئة بأشياء مثل الألياف والبروتين وجميع الأشياء الجيدة القياسية التي تأتي مع المكسرات. لكن الكاجو يأتي بثمن يدفعه الناس الذين يحصدونه. تأتي غالبية الكاجو من الهند وفيتنام، ولا يعد قطفها عملية سهلة.

يحتوي تفاح الكاجو على عدة طبقات صلبة يجب التخلص منها، وهذه الطبقات سامة. يكسب العمال أجرًا زهيدًا مقابل تقشير الكاجو، وقد عانى الكثير منهم من تلف دائم من السائل السام الذي تطلقه القذائف. كشف كشف نشرته مجلة تايم عن أن الكاجو الفيتنامي غالبًا ما يكون نتاج معسكرات العمل القسري التي يعمل بها مدمنون على المخدرات، وقد صاغوا مصطلح "الكاجو بالدم". مهما كنت تحب طعم الكاجو، هل يستحق ذلك؟

لا تأكل: المكاديميا مكسرات المكاديميا لذيذة ، لكنها ليست صحية كما تعتقد. وذلك لأن كوبًا واحدًا من مكسرات المكاديميا يحتوي على ما يقرب من 1000 سعرة حرارية ، ومن السهل جدًا تناول نصف السعرات الحرارية اليومية أثناء تناولك للطعام. تحتوي نفس الحصة أيضًا على 102 جرامًا من الدهون ، وهو أكثر مما يجب أن تتناوله في يوم كامل.لا تأكل: كستناء الحصان الكستناء هي واحدة من المكسرات التي تحتاج إلى تناول المزيد منها ، ولكن يجب ألا تأكل كستناء الحصان أبدًا. تبدو متشابهة - كلاهما بنفس اللون البني ، وكلاهما له بقعة بنية أفتح - لكن كستناء الحصان ناعمة تمامًا. النوع الجيد من الكستناء له نقطة صغيرة ، والفرق مهم.

على الرغم من مدى تشابههما ، إلا أن كستناء الحصان والكستناء ليسا مرتبطين في الواقع. يحتوي كل جزء من كستناء الحصان على مادة سامة تسبب القيء والشلل عند الجرعات الكبيرة. بينما قد تسمع أنه يمكنك التخلص من السموم من كستناء الحصان ، فلا يجب عليك - وإذا كنت في شك ، فلا تأكلها. إذا وجدت بعض المكسرات على الأرض ، فمن المحتمل أن تكون كستناء الحصان ، لأنها سامة للحيوانات أيضًا.

تجنب تناول حبوب الصنوبر بعد معرفة متلازمة فم الصنوبر وتأثيرها الغريب على الذوق والمذاق. يحدث هذا التأثير المؤقت بين 12 و 48 ساعة بعد تناول المكسرات وقد يستمر لعدة أشهر لبعض الأشخاص. وعلى الرغم من أنه لا يؤثر على الأشخاص الذين لديهم حساسية أو حساسية من المكسرات، إلا أنه يمكن أن يكون مزعجًا للغاية لبعض الأشخاص.

إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) أصدرت تنبيهًا حول هذه المتلازمة، ولكن لم يتم تحديد سببها أو كيفية منعها بشكل قاطع. يحدث هذا التأثير بشكل عشوائي ولا يمكن التنبؤ به، مما يعني أنه يجب أن تكون حذرًا عند تناول الصنوبر إذا كان لديك عشاء خاص قادم.بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون حذرًا عند تناول الفول السوداني، فهو وجبة خفيفة شائعة ولكنها عالية السعرات الحرارية. حجم الحصة العادية للفول السوداني لا يتجاوز 1.5 أوقية ويحتوي على العديد من السعرات الحرارية. إذا كنت تستمتع بأكل الفول السوداني أثناء مشاهدة التلفزيون، فقد تتناول سريعًا العديد من السعرات الحرارية.

لذلك، يجب أن تكون حذرًا وتتبع نصائح التغذية الصحية عند تناول حبوب الصنوبر والفول السوداني، وذلك للحفاظ على صحتك ومنع التأثيرات الغير مرغوب فيها.

يُرتبط الفول السوداني أيضًا بمشكلة تُعرف باسم الأفلاتوكسين - وهي ليست الطعام الوحيد الذي يمكن أن يتلوث، فالذرة أيضًا عُرضة للخطر بشكل خاص. الأفلاتوكسينات هي عبارة عن فطريات يمكن أن تلوث المحاصيل بأكملها في أي وقت من الحقل إلى التخزين بعد المعالجة.

نظرًا لارتباطها بزيادة خطر الإصابة بسرطان الكبد، فإنه من الأهمية بمكان التأكد من عدم تناول أي فول سوداني يبدو متعفنًا أو متغير اللون. شراء الفول السوداني فقط من الشركات التجارية الكبيرة والمعروفة سيُقلل من المخاطر، ولكن لا يزال يتعين عليك أن تكون حذرًا شديدًا إذا لم تتمكن من الاستغناء عنه تمامًا.

لا تتناول اللوز المر، فقد يكون اللوز لذيذًا، ولكن اللوز المر يمكن أن يكون مميتًا. النوع الذي نأكله بشكل عام هو اللوز الحلو، بينما اللوز المر هو في الواقع حبات المشمش. على الرغم من أنها تُضفي نكهة اللوز على أطباق مثل المرزبانية، إلا أن تناولها نيئًا يُعتبر أمرًا خطيرًا. يحتوي اللوز المر الخام على نوع من السيانيد، وعندما يتم تحضيره بشكل صحيح، فإنه يتحول إلى خالٍ من السيانيد ويُستخدم كتوابل أو نكهات.تحتوي هذه الثمار على مادة تسمى حمض الهيدروسيانيك، وهذا الحمض يتلاشى عند تسخينه. ولكن الدراسات التي أجريت على أشخاص يأكلون هذه الثمار نيئة تشير إلى أنها أمر مرعب، بما في ذلك حالة واحدة لامرأة تبلغ من العمر 67 عامًا فقط تناولت أربعة أو خمسة لوزات مرة، ظنًا منها أنها طبية. فقط هذه الكمية القليلة جعلتها تشعر بدوار وغثيان، وفي غضون 12 ساعة فقط، كانت تعاني من عجز تام وكانت مضطرة للذهاب إلى غرفة الطوارئ. لا يجب التلاعب باللوز المر ويجب تجنبه بكل الأحوال.