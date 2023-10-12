نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين ضد باراجواي في تصفيات مونديال 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم الفجر الرياضي تردد القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين ضد نظيره منتخب باراجواي غدا الجمعة في الجولة الثالثة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

مباراة الأرجنتين وباراجواي

وتنطلق المباراة صباح غدا الجمعة في تمام الساعة الثانية بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة الثالثة بتوقيت الإمارات.

ويكشف لكم الفجر الرياضي عن تردد القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين ضد باراجواي غدا الجمعة في تصفيات كأس العالم:-

قناة SSC HD1 على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة العرض: HD.

قناة SSC HD1 على العرب سات

تردد القناة: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة العرض: HD.

قناة SSC على القمر الصناعي بدر سات

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/4 أو 2/3.

التردد: 12418.

جودة العرض: HD.

قناة SSC على القمر الصناعي سهيل سات

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معامل تصحيح الخطأ: 27500.

جودة العرض: HD.