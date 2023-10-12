تعرف على تردد قنوات عرض مسلسل "قيامة عثمان"

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أحمد جودة - القاهرة - عرض الآن مسلسل قيامة عثمان الحلقة 132 الجزء الخامس على تردد قناة الفجر الجزائرية Kurulus Osman 5 قصة عشق، مسلسل "قيامة عثمان" الحلقة 132 ينتظره ملايين الأشخاص بشغف متزايد خلال الساعات الأخيرة، خصوصًا بعد انتهاء الجزء الرابع من المسلسل الشهير "ارطغرل المؤسس" في 14 يونيو 2023. هؤلاء المشجعون متحمسون بشدة لمتابعة المزيد من أحداث وتطورات قصة المؤسس عثمان في هذا الموسم الجديد.

تردد قنوات عرض مسلسل “قيامة عثمان”



أعلنت قناة الفجر عن بدء عرض الجزء الجديد من مسلسل "المؤسس عثمان"، حيث بدأت حلقات الجزء الخامس بشكل رسمي منذ الأربعاء الماضي، هذا الإعلان أثار حماس المتابعين الذين يترقبون هذا الموسم الجديد والذي يعد بتقديم أحداث مشوقة تتناول بشكل مفصل قصة تأسيس الدولة العثمانية، قناة الفجر تعد واحدة من أفضل القنوات التي تبث مسلسلات تركية في كافة أنحاء العالم العربي، ولذلك يحرص العديد من الأفراد على متابعتها، يمكن استقبال هذه القناة عبر القمر الصناعي نايل سات عن طريق إدخال بيانات التردد المناسبة.

التردد 12034

الاستطقاب افقي

معامل تصحيح الخطا 5/6

معدل الترميز 27500



الجزء الجديد لمسلسل "قيامة عثمان"



مسلسل "قيامة عثمان" الحلقة 132 ستبث على شاشة قناة الفجر الجزائرية يوم الخميس المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر. هذا الإعلان أثار اهتمام الملايين من محبي هذا المسلسل التاريخي التركي حول العالم، بعد انتهاء الجزء الرابع من المسلسل في 14 يونيو 2023، والذي شهد لحظات هامة مثل فتح قلعة قوين وحصار الجيش البيزنطي بقيادة فالنس، بالإضافة إلى إعلان المؤسس عثمان تحويل المناطق الحدودية إلى إمارة حرة، أصبحت الجماهير متحمسة بشدة لمتابعة الأحداث المستقبلية في المسلسل.

وأعلنت صحيفة "TurkeyCelebs" التركية أن المنتج محمد بوزداغ قد تعاقد مع الممثل بوراك أوزجيفيت لإنتاج مسلسل "قيامة عثمان" الموسم الخامس. وبناءً على الأنماط السابقة، من المعتاد بدء عرض الموسم الجديد في أكتوبر. بناءً على الفترة الزمنية بين نهاية الموسم الثالث وبداية الموسم الرابع، يمكننا توقع الإثارة والتشويق في الأحداث المستقبلية والتطورات المثيرة في هذا المسلسل الشهير.

أحداث مسلسل قيامة عثمان الحلقة 132

تتناول أحداث مسلسل "قيامة عثمان" في الموسم الخامس بداية تأسيس الدولة العثمانية وانتهاء الدولة السلجوقية. تبرز هذه الملامح بشكل واضح في الحلقة 130، حيث تم الإعلان عن أن المناطق الحدودية ستصبح إمارة حرة غير تابعة لأي دولة أخرى، وتم توقيع اتفاقية تجارية مع الإمبراطورية البيزنطية، سمح السلطان مسعود بن داود بالدعاء لعثمان على المنابر وبدأ بإقامة إمارته الحرة. ثم قام بإرسال العلماء والمعلمين والقضاة لمساعدته في تأسيس دولته. استمر النجاح في تأسيس الدولة العثمانية بقيادة أورهان بن عثمان غازي، حيث نجح في فتح قلعة بورصة وواصل الفتوحات الإسلامية، مما أسس أسسًا دائمة للدولة العثمانية التي استمرت لمدة أكثر من 600 عام حتى عام 1923.

مسلسل "قيامة عثمان"

مسلسل "قيامة عثمان" يُعتبر من بين أفضل المسلسلات التي يتابعها الملايين في الفترة الأخيرة، حيث ينتظرون بشغف عرض الحلقة الجديدة على قناة اي تي في التركية. تُعرض الحلقة بجودة عالية في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت تركيا. يتم عرض الحلقة باللغة التركية وليست مترجمة إلى اللغة العربية. يستمر الجمهور في تتبع الأحداث الشيقة والمثيرة في هذا المسلسل الذي يسلط الضوء على تأسيس الدولة العثمانية وأحداثها الملحمية.

تحضيرات المسلسل



قامت شركة إنتاج بوزداغ في إطار التحضيرات لإنتاج مسلسل واقعي يحاكي فترة تأسيس الدولة العثمانية، بإنشاء بحيرة صناعية بمساحة 800 متر مربع بعمق 160 سم، وبناء مدينة، وأسواق وبيوت، وقلعة، و4 قبائل إضافة إلى «قبيلة قايى»، مع شراء خيول، وفريق عمل كبير يتكون من 40 ممثلًا أساسيًا وآلاف الكومبارس، و350 من فريق العمل، ودرب فريق العمل على التخييم في الغابات، كما نصبت أكثر من 100 خيمة جديدة ومئات البسط والسجاد اليدوي.