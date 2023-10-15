نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة beIN Sports HD 1 الناقلة لمباراة إسبانيا ضد النرويج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعتبر المنتخب الإسباني من أقوى المنتخبات في أوروبا والعالم، حيث يحتل الماتادور الإسباني المركز الثاني ضمن المجموعة الأولى من التصفيات لأنه لم يخض سوى خمس مباريات فقط حتى الآن ويأمل عشاقه في التأهل لليورو دون تعقيدات.

فازت إسبانيا في الجولة الماضية على المتصدر اسكتلندا بثنائية نظيفة كما فازت النرويج على قبرص برباعية نظيفة.

وتتصدر اسكتلندا ترتيب المجموعة برصيد 15 نقطة، أما إسبانيا فتأتي في المرتبة الثانية برصيد 12 نقطة، مقابل 10 نقاط لمنتخب النرويج في المرتبة الثالثة.

موعد مباراة إسبانيا والنرويج في تصفيات يورو ٢٠٢٤ من المقرر أن تقام مباراة إسبانيا والنرويج يوم الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ على ملعب اوليفال شتاديون وذلك ضمن منافسات يورو ٢٠٢٤.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر إلا ربع مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تردد قناة beIN Sports HD 1 الناقلة لمباراة إسبانيا ضد النرويج

وتنقل أحداث المباراة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الوحيد والحصري لتصفيات يورو 2024 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتذاع بالتحديد عبر قناة bein sports 1 والتي يمكن ضبط ترددها كالآتي:

تردد القناة: 11013.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/2.

الجودة: HD.

تردد قناة بي إن سبورتس على عرب سات

تردد القناة: 12379.

القمر الصناعي: عرب سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.