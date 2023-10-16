تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ضد الجزائر.. ثبتها الآن بالمجان

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أحمد جودة - القاهرة -

يهتم ويبحث قطاع عريض من عشاق ومحبي كرة القدم في كافة أنحاء الوطن العربي، عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ضد الجزائر المقرر إقامتها اليوم الإثنين الموافق 14 أكتوبر 2023، ضمن وديات المنتخبات خلال فترة التوقف الدولي.

ماهو موعد مباراة منتخب مصر ضد الجزائر اليوم الإثنين؟

موعد مباراة منتخب مصر ضد الجزائر هو اليوم الإثنين الموافق 14 أكتوبر 2023، ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي وسلطنة عمان، وفي تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت الجزائر وتونس، ويقام اللقاء على أرضية ملعب هزاع بن زايد.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد الجزائر

تنقل أحداث المواجهة النارية بين المنتخبين عبر شبكة قنوات أون تايم اسبورتس المصرية، أبو ظبي الرياضية الإمارات.

-تردد قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة الناقلة للمباراة

اسم القناة:- Abu Dhabi Sports HD

القمر الصناعي:- نايل سات

التردد:- 12091

الاستقطاب:- أفقي

معدل الترميز:-27500

معامل تصحيح الخطأ:-5/6

-تردد قناة أون تايم سبورت 1

القمر صناعي: نايل سات

التردد: 11861

الاستقطاب: رأسي V

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5\6