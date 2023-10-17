نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات الناقلة لقمة إنجلترا ضد إيطاليا في تصفيات أمم أوروبا 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" عبر السطور التالية، تردد القنوات المفتوحة الناقلة للمواجهة القوية والمرتقبة التي ستجمع بين منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم مع نظيره منتخب إنجلترا، مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات التصفيات المؤهلة إلي بطولة كأس أمم أوروبا "يورو" 2024.

موعد مباراة إيطاليا ضد إنجلترا في تصفيات يورو

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة إيطاليا مع نظيره منتخب إنجلترا، مساء اليوم الثلاثاء على ملعب ويمبلي، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلي بطولة يورو.

وستقام صافرة المباراة في تمام الساعة 21:45 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة؛ والساعة 22:45 مساءًا بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

القنوات الناقل لمباراة إيطاليا وإنجلترا في تصفيات يورو 2024

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2024، كما سيتم بث مباراة إيطاليا ضد إنجلترا عبر قناة بي إن سبورتس 1.

تردد قناة بي إن سبورتس 1

تردد 12245.

معدل استقطاب عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ 2/ 3

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إنجلترا وإيطاليا

قناة TRT 1 Turkey HD

التردد: 11054 V علي القمر الصناعي Türksat 42.0°E، ومعدل الترميز 30000

- قناة Football HD (tjk)

التردد: H 11785 علي القمر الصناعي Al Yah 52.5°E، ومعدل الترميز 27500

- قناة IRIB TV3 HD

التردد: 11555 V علي القمر الصناعي Intelsat 62.0°E، ومعدل الترميز 30000

- قناة Varzish Sport HD (tjk)

التردد: 11785 H علي القمر الصناعي Al Yah 52.5°E، ومعدل الترميز 27500

- قناة 1TV Afghanistan

التردد: 12015 H علي القمر الصناعي Al Yah 52.5°E، ومعدل الترميز 27500

- قناة TRT 1 Turkey HD

التردد: 11096 H علي القمر الصناعي Türksat 42.0°E، ومعدل الترميز 30000

- قناة Idman TV Azerbaijan

التردد: 11175 H علي القمر الصناعي AzerSpace 46.0°E، ومعدل الترميز 27500

- قناة 1TV Georgia HD

التردد: 11095 H علي القمر الصناعي AzerSpace 46.0°E، ومعدل الترميز 30000.

قناة: Rai 1.

قناة: Sport TV1 Portugal.

قناة: Polsat Sport.

قناة: Digi Sport 1 HD Romania.

قناة: SRF zwei HD.

قناة: RSI LA 2 HD.

قناة: SuperSport HD 3 alb.

قناة: Ziggo Sport Voetbal.

قناة: Eleven Sports 1 Belgium.

قناة: Spiler 2 TV.

قناة: SuperSport Premier League.

قناة: Diema Sport 3 HD.