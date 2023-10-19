تردد قناة أون تايم سبورت 1 الناقلة لمباراة المصري البورسعيدي ضد طلائع الجيش

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لمواجهة نظيره طلائع الجيش يوم الجمعة المقبل بالجولة الرابعة ضمن منافسات الدوري الممتاز "نايل" علي ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

القناة الناقلة لمباراة المصري وطلائع الجيش بالدوري

وتذاع مباراة المصري البورسعيدي وطلائع الجيش عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري للدوري المصري.

تردد قناة أون تايم سبورت 1

تردد قناة أون تايم سبورت 1 الفضائية المفتوحة، وهى القناة الناقلة مباراة المصري وطلائع الجيش

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861

الاستقطاب: رأسي V

معدل الرمز: 27500

التصحيح: 5\6

ترتيب المصري بجدول الدوري

ويحتل النادي المصري المركز السادس في جدول مسابقة الدوري برصيد 6 نقاط بعدما خاض 3 مباريات فاز في مباراتين وخسر واحدة وسجل لاعبو المصري 4 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أهداف أخرى.