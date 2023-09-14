انت الان تتابع خبر الأرواح ندهتها..تفاصيل مروعه للغاية لقتل ام لطفلتها في مصر بطريقة شنيعة..وتبرر ذلك بأنها اوامر من معلم روحي!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أحال المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة الكلية أ.ب تونسية الجنسية مقيمة في مصر لاتهامها بإنهاء حياة رضيعتها بالخنق. واستمعت النيابة إلى أقوال والد المجني عليها. شهد والد الطفلة المجني عليه وزوج المتهمة أن زوجته اعتنقت معتقدات إلحادية شيطانية تتعلق بالعلاج الروحاني من خلال الطاقة استلهمتها من بعض معلميها بدول عدة، منها دولة إيطاليا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وتطورت هذه المعتقدات إلى امتهانها العلاج الروحاني.

وقبل ارتكاب الواقعة، أدعت تلقيها توجيهات من مرشديها لتلتحق برفيقها الأعلى، إذ أتمت رسالتها المنشودة. وبتاريخ الواقعة، أيقظته من ثباته طالبة سـلاح أبيض شحيذ قاتل، مؤكدة أن وقت رحيلها قد أزف إذ تم استدعاؤها لرفيقها الأعلى. فحاول إعادتها لرشدها، فادعت أنها ستخلد إلى النوم حتى يهدأ روعها، وشاركت كريمتهما غرفتها. وعندما اشتبه الوالد وسمع صوت ضجيج، لحق بها حيث

وجدها مستلقية بجوار كريمتها ومسجاها بغطاء، فكشفه عنها ليبصرها وهي ممسكة بسكين مسندة على عنقها، ظناً منه أنها غارقة في النوم. قام بسرعة بطلب الإسعاف لنجدة زوجته التي كانت عيناها تغار من الخوف. ربطها بذراعيه ليأخذها خارج الغرفة، لكنه فوجئ عندما حاول التحكم بها بأنها تخلت بقوة وأمسكت بسكين أخرى وبدأت تهاجم نفسها بطريقة عنيفة. عندما فقدت قواها، سقطت أرضاً فاقدة للوعي.

عاد ليطمئن على كريمته، ولكنه وجدها راقدة وملفوفة حول رقبتها حبل. قام بإزالته، وفي نفس الوقت وصل المسعفون الذين نقلوها إلى المركز الطبي، لكن تم الإعلان عن وفاتها. عاد بها إلى المنزل حيث وجد المتهمة في حالة سيئة. وحضر مسعفون آخرون لنقلها إلى مستشفى البنك الأهلي لتلقي العلاج.

وفقًا لأمر الإحالة، تم اتهام المتهمة بقتل الطفلة ت.م عمدًا وبتصميم مسبق. قدمت النية وعقدت العزم على ذلك بتوجيه من شيطانها، الذي أخبرها أنه حان وقت رحيلها شريطة أن تضحي بكريمتها لترافقها إلى الآخرة. وافقت على ذلك وقامت بإعداد الأداة وقص حمالة حقيبتها القماشية لتستخدمها كحبل. قامت بلفه حول عنق رضيعتها وضغطت عليه بشدة بهدف إزهاق روحها. تسببت في إصابات خطيرة تم وصفها في تقرير الصفة التشريحية وتم ضبط حبل يستخدم في الاعتداء على الأشخاص بدون سبب قانوني لحمله أو استخدامه.