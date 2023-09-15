انت الان تتابع خبر عقب طلاقها بأيام قليلة.. حفل زواج الفنانة بشرى يثير الصدمة والجدل ويتصدر قائمة الترند.. لن تتوقعون ماذا حدث!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أثارت الفنانة بشرى جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول صور لها وهي ترتدي فستان زفاف، مما أثار تساؤلات لدى الجمهور بعد انفصالها عن زوجها سالم هيكل. وتبين أن هذه الصور من كواليس مسلسلها الجديد "طبيبة شرعية".

في وقت سابق، أعلنت بشرى عن انفصالها عن زوجها سالم هيكل بعد زواج استمر لثلاث سنوات، وأكدت أن الطلاق تم بمنتهى الود والاحترام والتفاهم، وأنهما لا يزالان صديقين. وأضافت أن هذه الأمور الشخصية لا تخص أحدًا سوى أسرتها وأسرته.

يذكر أن سالم قد فاجأ بشرى خلال حلولهما ضيوفاً في برنامج منى الشاذلي بمناسبة عيد الحب بهدية تضمنت وردًا وخاتمًا وجوابًا غراميًا، حيث أعرب سالم عن حبه الشديد لبشرى وعن استمراره بجانبها طوال العمر.

كشف سالم عن اعترافه لبشرى بحبه لها في سن الـ 13، وأفاد بأنهما أصبحا مقربين جداً حتى بلغا سن الـ 16. وفي ذلك الوقت، أخبرته بشرى أنها تعاني من مشكلة في القلب، وأن هذه المشكلة ستمنعها من الزواج به وتجعلها تتركه.