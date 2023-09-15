انت الان تتابع خبر تحوّل مفاجئ: نجم الطائي الألماني يعتنق الإسلام ويواجه هجومًا جماهيريًّا بسبب زوجته! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أعلن اللاعب الألماني روبرت باور، المدافع في فريق الطائي، عن اعتناقه الإسلام، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" في الساعات الماضية.

نشر روبرت صورة له وهو يؤدي الصلاة، وعلق عليها قائلاً: "لكل من سألني اليوم، أنا أصلي مع والد زوجتي ناصر وابني عيسى، لقد أسلمت إلى الإسلام بفضل زوجتي وعائلتها، ومرت سنوات عديدة وأنا أشكركم على مساعدتي وتشجيعي في رحلتي".

ومع ذلك، لم يسلم روبرت من هجوم بعض الأشخاص، حيث رد أحد المتابعين على صورة قديمة لروبرت وزوجته قائلاً: "هل هذه زوجة مسلمة؟ لا يجوز لها أن تكشف عورتها وشعرها حرام".

ردت الجماهير على المتابع الذي طالب روبرت بأن تظهر زوجته بالزي الإسلامي، حيث هاجموه لتدخله في شأن لا يخصه، ووجد بعض الأشخاص معه في رأيه.

وستواجه فريق الطائي نظيره الحزم في مباراتهما المقبلة يوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.