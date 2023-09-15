انت الان تتابع خبر وداعٌ مؤلم وصلواتٌ حاسمة ..ليلى عبداللطيف تناديكم بصوتها المبحوح ودموعها المتدفقة حد الجنون يسيطر على الأرض المصرية.. (كارثة دموية) والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - زعمت الفلكية اللبنانية الشهيرة ليلى عبداللطيف، المعروفة بـ "سيدة التوقعات"، أن العام 2023 سيشهد كوارث كبيرة على المستوى العالمي، وسيكون عاماً "دموياً" بشكل عام. وأثارت توقعاتها المروعة للعام القادم صدمة الجميع.

في ليلة رأس السنة، أثناء ظهورها على قناة "الظفرة" الإماراتية، قدمت ليلى عبداللطيف توقعاتها المروعة للعام 2023 قبل بدايته. وتحدثت الفلكية اللبنانية عن عام دموي واحتمال نشوب حرب عالمية ثالثة، بالإضافة إلى تحذيرها من وباء قاتل قد يجتاح العالم.

وأطلقت ليلى عبداللطيف مجموعة من التوقعات المتعلقة بلبنان لعام 2023، حيث استهدفت شخصيات لبنانية بارزة مثل رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وغيرهم. وأشارت إلى الدور الذي سيلعبونه في الفترة المقبلة سياسياً وإقليمياً.

وعلاوة على ذلك، أكدت ليلى عبداللطيف أن لبنان سيتمكن من تجاوز جميع الصعوبات التي ستواجهه في عام 2023، وسيحافظ على استقرار العملة مقابل الدولار الأمريكي. ونصحت بشراء الشقق السكنية والأراضي، مشيرة إلى أن لبنان سيصبح واحداً من أهم مراكز السياحة في المنطقة، على غرار دبي.

في سياق آخر، توقعت الإعلامية ليلى عبداللطيف وجود تظاهرات غاضبة بشكل كبير ضد الجيش اللبناني في العام القادم. وأشارت إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري سيكون صاحب المبادرات السحرية، بينما سيكون نجيب ميقاتي "عراب المرحلة المقبلة".

ووفقًا لتوقعاتها، سيكون لسمير جعجع لقاءات مع غالبية الخصوم السياسيين السابقين، وسيحظى بتغطية إعلامية واسعة. وتتوقع أيضًا وجود تقارب واتفاق مع حزب الله، وفقًا لما زعمته ليلى عبداللطيف.

وأضافت أن الرئيس سعد الحريري سيقوم بجولة عربية تبدأ في الرياض وتنتهي بزيارة مفاجئة إلى لبنان، حيث سيجري لقاءات مع نجيب ميقاتي ونبيه بري، بالإضافة إلى لقاء مع خصم سياسي سيكون مفاجأة للجميع.

وتوقعت ليلى أن يشهد مطار رفيق الحريري الدولي فوضى كبيرة، لكن جهود رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت ستتمكن من تهدئة الأوضاع وإيجاد حلول لها. كما تتوقع عودة كثيفة للمهاجرين إلى لبنان وتنشيط شبكة الاستثمارات.

وفيما يتعلق بالتوقعات العالمية، زعمت ليلى عبداللطيف أنها تتوقع انتشار وباء قاتل وخطير قد يسبب تداعيات مشابهة لجائحة كورونا. وأشارت إلى أن بعض المدن ستختفي بين عامي 2024 و2025، وستهاجم حيوانات مفترسة وغريبة البشر.

وعلى صعيد الحروب، أكدت ليلى أنه لا يوجد حرب عالمية ثالثة في هذا العام، ولكن بعض الدول قد تشهد صراعات عنيفة بين الناس، خاصة فيما يتعلق بالكوارث الزراعية والأزمات الغذائية. وتتوقع أيضًا وجود تحسن في أزمات المياه والغذاء والكهرباء في سوريا، وفقًا لما ذكرته ليلى عبداللطيف.

من المتوقع أن تشهد العقارات ارتفاعاً في الأسعار في المستقبل، وفقاً لتوقعات الخبيرة ليلى عبد اللطيف. وتعتقد عبد اللطيف أن التكنولوجيا ستلعب دوراً كبيراً في المستقبل، حيث تتوقع أن يتم اكتشاف دواء فعّال للسرطان وظهور سلالة جديدة وأكثر خطورة من فيروس الجدري. وبالإضافة إلى ذلك، تتوقع أن تصبح مصر مركزاً إقليمياً للطاقة وستدخل صناعة السيارات الصديقة للبيئة.

ومن بين التوقعات الأخرى التي قدمتها ليلى عبد اللطيف، تتوقع أن تعلن مصر في عام 2023 عن حدث طبي غير مسبوق ومهم. وتتوقع أيضاً أن يتم إنتاج فيلم سينمائي أو مسلسل يروي قصة الفنان الراحل عمر الشريف وحياة النجمة فاتن حمامة.