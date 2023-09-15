انت الان تتابع خبر بعد ملابس السباحة الجريئة.. تسريب صور جديدة للأميرة رجوة ال سيف يضعها في موقف محرج والأمير الحسين مصدوم.. (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تصدرت رجوة أل سيف حديث وسائل الإعلام منذ ارتباطها بولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني. زادت شهرتها بصور البكيني التي نشرتها رفقة زوجها أثناء شهر العسل.

لقيت رجوة اهتمامًا كبيرًا من المتابعين الذين يبحثون عن أسرار وخبايا ماضيها ويرغبون في معرفة المزيد عن الملكة المستقبلية للأردن.

تم تداول صور قديمة لرجوة خلال فترة دراستها الجامعية، ظهرت فيها بملامح ناعمة للغاية لم تتغير كثيرًا على مر السنين. قامت ببعض التعديلات التجميلية على مستوى الأنف، ولكنها لا تزال تحافظ على شكلها الطبيعي.

غيرت أيضًا شكل حاجبيها واعتمدت ستايلًا جديدًا لملابسها وتسريحة شعرها، مما أبرز جمالها أكثر مع مرور الوقت.

لا شك في أن الأميرة رجوة تتمتع بكاريزما ونعومة خاصة بها، حيث نالت إعجاب الكثيرين من الأردنيين الذين رأوا فيها الشخص المناسب في المكان المناسب.

قبل أيام، أثارت صور مسربة لولي العهد الأمير الحسين وزوجته خلال شهر العسل على أحد الشواطئ جدلا واسعًا بسبب ظهورهما بملابس السباحة. تلقت الصور ردود فعل متباينة، وأشار الكثيرون إلى ضرورة احترام خصوصية الثنائي وعدم الحكم عليهما بناءً على صور مسربة.