انت الان تتابع خبر اوقح شابة سعودية تحذر الفتيات من الزواج قبل تجربة هذا الأمر مع خطيبها..ما قالته جريء وكسر كل الحواجز الأدب والاخلاق.؟ والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - في فيديو تم تداوله مؤخرًا، قدمت فتاة نصيحة قوية للفتيات، حذرتهن من الارتباط بأي شخص يتعرفن عليه في الأماكن العامة. وأكدت الفتاة أن الزواج يتطلب بداية أفضل وأكثر روعة من هذه الطريقة المنحطة.

وأوضحت الفتاة أن الشباب الذين يوجدون في تلك الأماكن العامة، بغض النظر عن أعمارهم وتخصصاتهم، يسعون جميعًا لهدف واحد وهو العلاقة العابرة والبعيدة عن الزواج. وهذا ما يجب أن يكون واضحًا للفتيات، حتى لو طلب أحدهم الزواج منهن، فلا ينبغي أن يقبلن، لأن الشخص الذي يتجول في تلك الأماكن ويغازل النساء ليس شخصًا يستحق الارتباط به.

تأتي هذه النصيحة في ضوء تزايد الحالات التي يتم فيها استغلال الفتيات في الأماكن العامة، وبعد أن أصبحت العلاقات السطحية والعابرة أمرًا شائعًا في المجتمع. لذا، يجب على الفتيات أن يكون لديهن وعي كافٍ وقدرة على التمييز بين العلاقات الحقيقية والعلاقات الزائفة، وعدم الانخداع بالكلمات العذبة والوعود الكاذبة التي يمكن أن يقدمها الأشخاص الذين يلتقون بهن في الأماكن العامة.