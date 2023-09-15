انت الان تتابع خبر مذيع شهير يضع كاميرات مراقبة سرية في غرفة نومة ليكشف حقيقة زوجته الصادمة .. وحينما اتفرج التسجيلات كانت الصدمة الكارثية ولاتخطر على البال!!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - شهدت منطقة النزهة واقعة غريبة ومثيرة، حيث اكتشف مذيع خيانة زوجته من خلال تركيب كاميرات سرية في غرفة النوم. قام المذيع، البالغ من العمر 34 عامًا، بتثبيت الكاميرات لحل لغز سرقة الأموال التي يضعها في الدولاب.

بدأت الواقعة عندما اكتشف المذيع تعرضه لعدة حالات سرقة واختفاء الأموال من شقته، دون أن يعرف من السارق. قرر المذيع تركيب كاميرات مراقبة في غرفة النوم وإخفائها في أماكن سرية بهدف الكشف عن اللص.

كانت المفاجأة بالنسبة له عندما شاهد تسجيلات الكاميرات، حيث كان يتوقع أن يكتشف اللص الذي يستولي على أمواله بشكل مستمر. لكن المفاجأة كانت خيانة زوجته له، حيث ظهرت الكاميرات وهي تسجل علاقة غير شرعية بين زوجته وشخص آخر.

على الفور، قام الزوج بالتوجه إلى قسم شرطة النزهة وتقديم بلاغ ضد زوجته. تم تحرير محضر رقم 9688 وتقديم الأسطوانة التي تحتوي على تسجيلات الكاميرا كدليل. أمرت النيابة بطلب ضبط وإحضار الزوجة للتحقيق وطلبت إرفاق الأسطوانة بالأوراق.