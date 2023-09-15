انت الان تتابع خبر أقوى من إبر الانسولين بمائة مرة.. أطعمة فتاكة تمتص "السكر" في الدم فوراً خلال دقائق.. تعرف عليها ولن تندم أبداً والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - يعد مرض السكري من النوع الثاني من الأمراض الشائعة التي يمكن أن تتطور لمشاكل صحية خطيرة، وذلك في حال عدم مراعاة تناول أطعمة تساعد في التحكم بمستوى السكر بالدم. وهنا سنتعرف على 10 أطعمة طبيعية متوفرة في جميع البيوت تقريباً، والتي تحافظ على انخفاض مستوى السكر في الدم وتعمل كمنظم لمساعدة الكثيرين في تجنب مرض السكري.

الحمص: على الرغم من أنه قد يسبب عدم ارتياح في الجهاز الهضمي، إلا أن الحمص يلعب دوراً فعالاً في خفض مستوى السكر في الدم، ولهذا السبب بدأ الحمص يكتسب أهمية كبيرة في الولايات المتحدة في العقدين الأخيرين.

البروكلي: يعتبر البروكلي واحداً من الأطعمة الحيوية للغاية لجسم الإنسان. وعلى الرغم من أن مذاقه غير لذيذ بالنسبة للبعض، إلا أنه جيد جداً للحفاظ على مستوى منخفض للسكر في الدم، كما يوفر مناعة ضد السرطان.

الملفوف: يلعب الملفوف دوراً جيداً في خفض نسبة السكر في الدم، وذلك لأنه يحتوي على سعرات حرارية منخفضة ودهون لا تذكر. كما يحتوي الملفوف على فيتامين C الذي يعزز الصحة العامة.

الفطر: على الرغم من أن بعض أنواع الفطر غير صالحة للأكل، إلا أن المفيد منها يساعد في خفض نسبة السكر في الدم. ويستخدم الفطر عادة لإضافة نكهة للأطباق، وهو أيضاً واحد من النباتات المضادة للسرطان.

الفول السوداني: يعد الفول السوداني واحداً من الأطعمة الطبيعية التي تساعد في خفض مستوى السكر في الدم. يمكن تناوله كوجبة خفيفة أو إضافته إلى الوجبات الرئيسية للحصول على فوائده الصحية.

يحتوي الفول السوداني على الدهون الصحية والبروتينات، بالإضافة إلى زبدة الفول السوداني، وكلها مواد تساهم بشكل ملحوظ في خفض نسبة السكر في الدم.

القرنبيط

يعرف القرنبيط بـ"الزهرة" أو "القنبوطة" في بعض الدول العربية، وله فوائد كثيرة، من بينها الوقاية من أمراض القلب، ويعرف بأنه ذو خصائص مضادة للسرطان.

الطماطم

تستخدم الطماطم كخضراوات وفاكهة، والناس يأكلونها كما هي أو يشربونها مثل العصير. وللطماطم خصائص مفيدة جدا في خفض نسبة السكر في الدم ومنع أمراض القلب.

الجزر

يُعد الجزر أفضل مساعد للحفاظ على النظر، بسبب ما يحتويه من الكاروتين وفيتامين (أ). كما أنه يساعد في الحفاظ على مستوى السكر في الدم عند الحد المثالي تقريبا.

العدس

العدس غني بالألياف والمعادن والفيتامينات، إلا أن الكثيرين لا يزالون يتجاهلونه. فالعدس يجعل الشخص يشعر بالشبع لفترة أطول. كما أنه له شهرة في الحفاظ على مستوى السكر في الدم منخفضاً ومستقراً.

الخوخ

الخوخ من الفواكه الحلوة، وهي فاكهة تعمل بشكل طبيعي على الحفاظ على مستوى السكر في الدم منخفضا. ويمكن تناول الخوخ كما هو أو شربه عصيرا.