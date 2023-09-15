بسبب كشفها لهذه المنطقة في جسدها وتصرفاتها الجريئة..تصرف عاجل بتجريد ملكة جمال من التاج الملكي!!

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الرياض - روايدا بن عباس - كشفت وكالة "فرانس برس" عن خطأ فى العد خلال الحفلة النهائية لمسابقة ملكة جمال كاليدونيا الجديدة، أدي إلى تتويج "ماتيلدا لولون" (25 عاماً) عن غير حق بالمركز الأول في المسابقة.

وأوضحت الوكالة، أن رئيسة لجنة ملكة جمال كاليدونيا الجديدة "ستيلا لو فان هاو" أقرت بحدوث "خطأ مؤسف في العد" خلال المرحلة النهائية التي تنافست فيها أربع شابات.

وبعد أربعة أيام من حصولها على تاج ووشاح ملكة جمال كاليدونيا الجديدة 2023، تم تخفيض تصنيف الشابة البالغة من العمر 25 عاما إلى الوصيفة الثالثة، وبالتالي سيؤول اللقب إلى إيما جروسيه (21 عاماً) التي حلت في المركز الرابع في النتيجة المطعون بها.