انت الان تتابع خبر كارثة مدمرة تهدد العالم بأكمله والفلكية ليلى عبداللطيف تكشف عن بقية توقعاتها الكارثية لنهاية العام.؟! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - توقعت الفلكية ليلى عبداللطيف، في سلسلة من التنبؤات المروعة، وقوع كوارث ومجاعات وفيروسات وحروب في عام 2023.

وأكدت أن الولايات المتحدة ستواجه اعصارًا هائلًا في عدة مدن، وستشهد البلاد أحداثًا تشبه ما نشاهده في الأفلام عن العواصف والأعاصير وغضب الطبيعة. وتوقعت أن تكون الكارثة الأكبر في تاريخ الولايات وأشارت ليلى عبداللطيف إلى أن روسيا ستسيطر عسكريًا والصين اقتصاديًا، ولن تبقى الولايات المتحدة مكتوفة الأيدي. وأكدت استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وتوقعت حدوث تطورات ومفاجآت صادمة خلالها، وأن تمتد هذه الحرب إلى دول أوروبية وغير أوروبية. وأشارت أيضًا إلى دور بريطانيا والصين في هذا الحدث في المستقبل القريب.

وتنبأت ليلى عبداللطيف بوقوع أزمة اقتصادية عالمية حادة في الأشهر القادمة، وحذرت من تكرار كارثة مدينة هيروشيما اليابانية في دولة أجنبية، وذلك كنتيجة للحرب الروسية الأوكرانية.وتنبأت أيضًا بظهور فيروس جديد في ألمانيا يؤدي إلى حالة تأهب قصوى في العالم. وحذرت من أن العالم سيواجه مرحلة خطيرة في تاريخ البشرية خلال السنوات القادمة، خاصة في الدول العربية.