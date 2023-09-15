انت الان تتابع خبر صدمة مدوية.. إلقاء القبض على عمرو أديب في مطار القاهرة بعد عودته من لندن.. ماذا حدث!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - انتشرت قبل ساعات أخبار عن القبض على الإعلامي عمرو أديب في مطار القاهرة بعد عودته من لندن، ولكن تبين أن هذه الأخبار مجرد شائعة غير صحيحة.

قبل بضعة أيام، انتشرت شائعات تفيد بأن الإعلامي عمرو أديب قد هرب من مصر بسبب مواقفه السياسية الحادة وتصاعد الخلافات بينه وبين الحكومة المصرية والقيادات السياسية. تم تداول العديد من الشائعات، منها أنه حصل على جنسية أجنبية وأنه يعيش خارج مصر. ومع ذلك، كشف الإعلامي عمرو أديب خلال برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر" عن سبب وجوده في لندن، حيث قال: "أنا لم أهرب ولم أقمع، أنا هنا لأداء عملي وسأعود خلال يومين أو ثلاثة".

من ناحية أخرى، ستنظر محكمة جنوب الجيزة في 28 سبتمبر في أولى جلسات قضية التعويض التي رفعها الإعلامي عمرو أديب ضد الفنان محمد رمضان بمبلغ 3 ملايين جنيه، بعد صدور حكم نهائي ضد الفنان محمد رمضان بدفع غرامة قدرها 300 ألف جنيه بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب.