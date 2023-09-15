انت الان تتابع خبر اتفرج .. هذا الصوت المرعب وثّقته الأقمار الاصطناعيّة قبل زلزال المغرب مباشرة لا تسمعه ابداً إذا كان قلبك لا يتحمل والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - لا تصدق أي شيء يبث على السوشيال ميديا".. شعار يجب الالتزام به في هذه الأيام التي تنتشر فيها الشائعات والمقاطع المزيفة كانتشار النار في الهشيم. وفي هذا السياق، تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يدّعي ناشروه أنّه يظهر كيف وثّقت الأقمار الاصطناعية صوت زلزال المغرب الأخير من الفضاء.

ولكن هذا الادعاء خاطئ، فالفيديو تم نشره قبل أشهر من وقوع الزلزال.

يظهر الفيديو مشاهد من الفضاء ويُسمع صوت هادئ قبل أن يتحول فجأة إلى تشويش.

وعلّق ناشرو الفيديو بالقول "الأقمار الاصطناعية توثّق زلزال المغرب مباشرة وقت حدوثه".

حصد الفيديو آلاف المشاركات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويأتي انتشاره بعد أيام على الزلزال الذي وقع فجر السبت، بقوة 7 درجات، بحسب المركز المغربي للبحث العلمي والتقني، وهو أقوى هزة يتم قياسها في المغرب منذ قرن، حيث خلّف نحو 3000 قتيل وآلاف المصابين والمشردين. ولكن المفاجأة هي أن الفيديو لا علاقة له بزلزال المغرب.

وفقًا لخدمة تقصي صحة الأخبار التابعة لوكالة "فرانس برس"، فإن التحقق من الفيديو أظهر أنه تم نشره قبل أشهر على موقع "يوتيوب".

وجاء في التعليق المرافق للفيديو أنه مؤلف من مجموعة من الصور التقطتها وكالة "ناسا" عام 2021 وتم دمجها باستخدام تقنية "تايم لابس".

وفسر صاحب الفيديو أنه قام بإضافة صوت من مسبار "فان آلين" التابع لوكالة "ناسا"، والذي يهدف إلى استكشاف الأحزمة الإشعاعية المحيطة بالأرض وقياس المجالات الكهرومغناطيسية والجسيمات المشحونة وموجات الراديو.