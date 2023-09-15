انت الان تتابع خبر فنانة مصرية شهيرة تكشف عن تفاصيل صادمة لمشهد خادش كانت أصواتي تهتز بغرفة النوم والمخرج لم يبال وواصل التصوير!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت الفنانة المصرية الجميلة سميرة صدقي عن مشهد ساخن حدث بينها وبين زميلها في تصوير أحد أهم أفلامها، وصفته بأنه الأغرب والأكثر رعباً على الإطلاق.

تعتبر سميرة صدقي واحدة من أبرز نجمات السينما المصرية، حيث ولدت في الإسكندرية في العام 1960 في عائلة فنية، حيث كان والدها الفنان عبد المقصود صدقي ووالدتها ممثلة مسرحية.

نشأت سميرة في بيئة فنية منذ الصغر، وتأثرت بتواجد والدها الذي كان يدير فرقة مسرحية في الإسكندرية وكان لديه علاقات قوية مع المخرجين والممثلين، وعملت معه في فرقته.

تخرجت سميرة من كلية الآداب في جامعة الإسكندرية، وانضمت إلى فرقة "المدبوليزم" مع الفنان عبد المنعم مدبولي، وقدمت معه أولى تجاربها التمثيلية في مسرحيات مثل "راجل مفيش منه" و"يا مالك قلبي بالمعروف" و"بنات العجمي".

حققت سميرة نجاحات كبيرة على المسرح ولفتت انتباه المنتجين بموهبتها الفنية، وقدمت أولى خطواتها في السينما من خلال فيلم "الفقراء أولادي".

ثم توالت أعمالها الفنية، وشاركت في أدوار البطولة النسائية في العديد من الأفلام، ومن أبرزها: "مأساة الدكتور سلامة"، "سجن بلا قضبان"، "مسعود سعيد ليه"، "أسوار الدابغ"، "نعيمة فاكهة محرمة".

"رجب الوحش"، "الطيب والشرس والوحش"، "حب فوق السحاب"، "الصعلوك والهوانم"، "عشرة على عشرة"، "القرداتي"، "دورية نص الليل"، "عروس البحر"، "بناتنا في الخارج".

سميرة صدقي هي ممثلة مصرية شهيرة واحدة من أبرز نجمات السينما المصرية في فترة السبعينات والثمانينات. ولدت في القاهرة في عام 1945 وبدأت مسيرتها الفنية في الستينات. قدمت العديد من الأدوار البارزة في السينما والمسرح والتلفزيون.

شاركت صدقي في العديد من الأفلام والمسرحيات الناجحة. من أبرز أعمالها في السينما مسرحية "إيه اللي حصل في شهر العسل" و"الرجاء انقاذ عبد المتجلي" و"أولاد دراكولا". ومن بين مسلسلاتها مسلسل "نجم الموسم" و"اللقاء الثاني" و"اللص الظريف" و"أخت تريز" و"حاميها وحراميها".

كما شاركت في فوازير "فطوطة" مع النجم سمير غانم.حازت سميرة صدقي على لقب "بطلة أفلام المقاولات" نظرًا لنجاحها في تقديم أدوار المقاولات في الأفلام.

قد تعرضت لانتقادات حادة واتهامات بأنها تقدم أعمالًا تفسد الذوق العام. ردت صدقي على هذه الاتهامات قائلة: "كلمة مقاولة تطلق على شادر سمك أو على منتج يتعاقد مع مخرج لإخراج مجموعة أفلام مقابل مبلغ من المال.

ولم أفهم سبب هذا الهجوم عليَّ وكأن السينما المصرية فسدت بسببي وحدي". وأكدت أن كبار النجوم الآخرين مثل فريد شوقي ومحمود ياسين ومحمد صبحي شاركوا في بطولة تلك الأفلام.

في إحدى تصريحاتها الصحفية، كشفت صدقي عن تفاصيل مثيرة حدثت بينها وبين الفنان محيي إسماعيل أثناء تصوير فيلم "العذراء والجدي". وقد كانت الممثلة تقوم بتصوير مشهد جريء على السرير، عندها فاجأها محيي إسماعيل بحضن قوي لها، مما أثار فيها الخوف والرعب، فهربت بعيدًا عن الاستوديو ورفضت استكمال التصوير. وأكدت صدقي أنها تعتبر التصوير الجريء هذا غير مقبول وغير مهني، وأنها تمثل فقط ولا توافق على مثل هذه المواقف.

من جهة أخرى، نفت صدقي الشائعات التي انتشرت حول زواجها السري من الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي. وقد تم تداول هذه الشائعة أثناء إقامتها عروض مسرحية خاصة للزعيم الليبي برفقة فرقتها المسرحية الخاصة. وأكدت صدقي أن هذه الشائعات عارية عن الصحة وأنها تهدف فقط إلى التشويش على سمعتها وتشويه صورتها المهنية.