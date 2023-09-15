انت الان تتابع خبر رب ضارة نافعة.. كنز بحثت عنه جميع دول العالم وجدته تحت الانقاض في ليبيا..خبر زلزل العالم اجمع!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تم توثيق مقطع فيديو يظهر رجال قوات الصاعقة الليبية وهم يعثرون على كميات كبيرة من الذهب في مدينة درنة التي تعرضت للدمار جراء إعصار دانيال المدمر الذي ضرب ليبيا. وفي الفيديو، يستعرض رجال الصاعقة كميات الذهب التي وجدوها داخل أحد المباني المنهارة، ويعلنون أنهم سيسلمونها إلى مكتب الأمانات والمفقودات. يجدر بالذكر أن الهلال الأحمر الليبي أعلن أمس الخميس عن حصيلة جديدة لضحايا إعصار دانيال في ليبيا، حيث تجاوز عدد الوفيات 11,000 شخص، وبلغ عدد المفقودين نحو 20,000 شخص. وأشارت التقارير إلى أن هناك نحو 2000 جثة في البحر تم جرفها بسبب السيول.