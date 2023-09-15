انت الان تتابع خبر علامات الساعة تظهر في السعودية.. عنتيل سعودي جمع بين زوجتين في ليلة واحدة.. فوقعت الكارثة وماتت إحداهن!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - ذكر عبد العزيز العقيلي، عضو برنامج إصلاح ذات البين التطوعي في المملكة العربية السعودية، قصة مروعة عن مقتل امرأة على يد ضرتها بعد أن جمع زوجهما بينهما في إحدى الليالي. وفي هذه القصة المأساوية، كشف العقيلي عن موقف مفاجئ للزوج.

خلال لقاءه مع برنامج "الراصد" المذاع على قناة "الإخبارية"، صرح العقيلي قائلاً: "تزوج رجل امرأة ثانية، وقرر أن يجمع بين زوجتيه في إحدى الليالي". وفي هذا اللقاء، حدثت مشاجرة بين الزوجتين، وتطور الأمر إلى حد مقتل الزوجة الأولى على يد الزوجة الثانية بطريقة مروعة بواسطة الخنق".

وأشار العقيلي إلى أن الزوجتين كانتا من جنسية عربية. وأضاف العقيلي: "انتهت مرحلة التقاضي وصدر حكم بالقصاص ضد القاتلة، وتم تنفيذ الحكم واكتسب القطعية. ولكن، كان هناك محاولات من قبل أولياء الدم للتوصل إلى تسوية، وقد عرضوا مبالغ مالية ضخمة بالملايين على الزوج للتنازل عن القصاص". وأشار العقيلي إلى أن الزوج اختار أن يتنازل عن حقه من أجل الله، وقد عفا عن زوجته القاتلة التي هي أم لأبنائهم الستة، وتنازل عن حقه دون أي مقابل.