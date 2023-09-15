انت الان تتابع خبر بشرى سارة لمرضى السكر.. معجزه ربانية جبارة في عشبة طبيعية على الريق لها العشرات من الفوائد تكشف فوائدها.. تخفض نسبة السكر في الدم وتقلل من تركيز الجلوكوز تعرف عليها الان!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أظهرت الدراسة نتائج إيجابية مذهلة. تمكن خمسة من بين 22 مريضًا يعانون من مرض السكري من التوقف عن تناول الدواء التقليدي والحفاظ على توازن الجلوكوز في الدم. هذا يعني أن هناك أملًا كبيرًا للمرضى في أن يتمكنوا من السيطرة على مرضهم بشكل طبيعي وبدون الحاجة إلى الأدوية الكيميائية.

وكشفت النتائج أيضًا أن الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2 والذين تناولوا 400 ملغ من مستخلص أوراق الجيمنيما يوميًا لمدة 18 إلى 20 شهرًا، قد تم تسجيل انخفاض بنسبة 29٪ في نسبة السكر في الدم أثناء الصيام. هذا يعني أن هناك فوائد كبيرة لاستخدام مستخلص أوراق الجيمنيما في علاج مرض السكري.

تشير الأبحاث إلى أن نبات الجيمنيما سيلفستر يحتوي على مركب يسمى حمض الجمنازيوم، والذي يمتلك خاصية قمع الطعم الحلو. هذه الخاصية يمكن أن تكون مفيدة جدًا في علاج مرض السكري، حيث يعمل على تقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد أيضًا في علاج السمنة ومشاكل السكري وارتفاع الكوليسترول.

تعود خاصية تغيير طعم النبات إلى وجود مادة فعالة في الشجيرة تسمى حمض الجمنازيوم. ويتميز هذا المركب بقدرته على قمع الطعم الحلو دون التأثير على الأذواق الأخرى. وتبدأ تأثيراته في غضون 30 ثانية وتستمر لمدة تصل إلى نصف ساعة.