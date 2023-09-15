انت الان تتابع خبر طاردتهم المياه حتى الطابق الـ5.. ليبية توثق لحظات رعب لعائلتها خلال الفيضان مشاهد تحبس الانفاس والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - وثقت ناشطة ليبية لحظات الرعب التي عاشتها وعائلتها في اللحظات الأولى من الفيضان المدمر الذي خلّف آلاف القتلى شرقي ليبيا.

تظهر المشاهد تجمع الناشطة وعائلتها في حالة من الفزع والرعب وسط صيحات الموجودين أثناء غمر المياه لمنزلهم وهم داخله.

وقالت الناشطة إنها وعائلتها توجهوا في الساعة الثالثة فجرًا إلى الطابق السابع، هربًا من الفيضان بعد أن وصلت المياه إلى الطابق الخامس في عمارة برج الشاطئ بدرنة.

وأضافت الناشطة أنها وعائلتها نجوا من الموت بأعجوبة، بينما جرفت المياه العديد من أصدقائها وجيرانها وأقاربها.