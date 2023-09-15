انت الان تتابع خبر قرار عاجل وهام جدا من التضامن الاجتماعي في مصر بشأن ضحايا إعصار دانيال.. هذا ما تم إقرار صرفه لهم خلال ساعات!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - فريق الإغاثة التابع لمديرية التضامن الاجتماعي ببني سويف قد انتقل إلى القرى المتضررة من إعصار دانيال في ليبيا، وهي القرى "الشريف، وفزارة، وقمبش، وبني عتمان، وسدس". وذلك لتسجيل أسماء الضحايا والأسر المتضررة والتحضير لصرف المساعدات المالية لهم، والتي تتراوح بين 25 إلى 50 ألف جنيه.

أكدت مديرية التضامن الاجتماعي أن صرف المساعدات سيتم وفقًا للائحة المعتمدة للإغاثة والنكبات، حيث سيتم صرف 50 ألف جنيه للأسرة الواحدة و 25 ألف جنيه للفرد الواحد. وجارٍ التواصل مع الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، لمناقشة صرف مساعدات استثنائية لأسر الضحايا من أبناء المحافظة.

وقد لقي 74 شابًا من أبناء محافظة بني سويف حتفهم جراء إعصار دانيال الذي ضرب مدينة درنة الليبية. ومن بين الضحايا، 68 شخصًا من قرية الشريف، و6 شخصًا من قرى فزارة، وقمبش، وبني عتمان، وسدس، التابعة لمركز ببا.